香港現「罷課潮」挺反送中　港澳辦：學生被綁在政治戰車上

▲ 香港中文大學罷課挺反送中 。（圖／翻攝自臉書／中大校園電台）

記者曾俊豪／台北—北京連線報導

香港反送中蔓延到校園，2日新學期開學日，有不少學校出現罷課情況，對此，大陸國務院港澳辦發言人徐露穎表示，反對派想通過煽動罷課把街頭抗爭引入校園，將這些青年學生綁架在政治戰車上，成為反對派向特區政府和中央政府施壓的籌碼。

徐露穎表示，自6月以來，共有15名未滿16歲的未成年人被捕，其中最小的年僅12歲，這名12歲的被捕少年身上被發現藏有鐵枝、噴漆等物品，此外，警方在8月31日逮捕一名13歲示威者，他帶著兩枚汽油彈，「這些策劃者和組織者，完全置青少年的生命、身心健康和美好前途於不顧。」

▲大陸國務院港澳辦發言人徐露穎。（圖／記者曾俊豪攝）



她提到，反對派將年幼的孩子們作為暴力衝擊活動的馬前卒和犧牲品，當作「政治燃料」，這是滅絕人性的行為，必須大力遏止。此外，還有教育界人士鼓動學生罷課，衝破教師的職業底線，此舉絕對不能允許，應當依法給予最嚴厲的懲戒。

徐露穎指出，香港特區政府、教育局均表示反對任何形式的罷課，強並調「任何人不應以學校作為表達政治訴求場地」。也因此，反對派和港獨分子煽動罷課，把街頭抗爭引入校園，無疑是把這些青年學生綁架在政治戰車上，成為向特區政府和中央政府施壓的籌碼，使這場亂局持續地蔓延下去。