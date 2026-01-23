谷立言稱「自由不是免費」　賴士葆：就是要台灣繳保護費的概念

▲國民黨立委賴士葆出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨（22日）表態，支持總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別條例，並說「自由不是免費的」。對此，國民黨立委賴士葆表示，谷立言說的就是要繳保護費概念，但要台灣買武器，台灣買了，但錢付了貨卻沒有拿到，難道國會不應該講話嗎？

對於谷立言說的自由不是免費，賴士葆說，意思就是為了自由，美國保護你，你要付代價，就是繳保護費概念，自由不是免費，就是付保護費，買武器就是保護費一種，美國叫你趕快交，我們交不夠快，他們就生氣了。

賴士葆表示，民進黨一直說我們是主權獨立國家，但怎麼變得像美國二房地，把自己當成美國殖民地，作賤自己，才有現在狀況。谷立言所說的，就是要台灣繳保護費，台灣願意買武器，我們願意買，錢付了但請美國趕快交貨，錢付了卻沒有拿到，難道國會不應該講話嗎？在野嚴格審查，並沒有反對1.25兆，民眾黨要提版本，國民黨好像也要提版本，希望買的武器真正捍衛台灣安全。

黨團書記長羅智強也說，國民黨並不反對國防，也不反對 1.25 兆的軍購條例，但是他們要求的是賴清德來立法院針對這個天價的預算，向國人說清楚講明白，交代這整個的預算，到底符不符合目前台灣的防衛需求，以及為什麼當國民黨執政時候預算從3,000億，變到現在9,500 億再加 1.25 兆、2.2 兆的情況之下，我們竟然連海峽中線都守不住？

