出動駐軍意味一國兩制終結　港澳辦：此想法完全錯誤

▲武警部隊集結在深圳操演。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北—北京連線報導

香港反送中示威活動持續擴大，外界關注解放軍駐港部隊及武警是否出動協助港府。大陸國務院港澳辦發言人徐露穎今（3日）下午回應，社會上認為「出動駐軍意味著一國兩制終結」，此想法是完全錯誤，無論出動駐軍、或進入緊急狀態，都是在一國兩制框架下執行基本法。

徐露穎在回答日本讀賣新聞記者提問時，做出上述回覆。她指出，依據香港特別行政區基本法和駐軍法，解放軍駐香港部隊的職責是維護國家的主權、安全、領土完整和香港的安全。

其中，香港特別行政區基本法第14條規定，中央政府負責管理香港特別行政區的防務，香港特別行政區政府在必要時可以向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。

▲外界關注駐港部隊及武警是否介入處理香港反送中示威。（圖／路透）

基本法第18條則提到，如果出現香港特別行政區政府自身不能控制的、危及國家統一或安全的動亂，全國人民代表大會常務委員會可作出特別行政區進入緊急狀態的決定，中央人民政府可以發布命令，將有關全國性法律在香港實施。

徐露穎表示，上述的法律規定顯示，在進入緊急狀況的情況下，全國性的法律根據需要都有可能在特別行政區實施。不過，無論是中央應港府政府的請求出動駐軍協助維持治安或者救災，還是全國人民代表大會常務委員會決定特別行政區進入緊急狀態，「都是在一國兩制框架下執行基本法的具體規定。」

她還重申，中央決不會允許香港亂局無休止地持續下去，如果香港的局勢進一步惡化，演變成為特區政府不能控制的危及國家主權和安全的動亂，中央決不會坐視不理。

▲武警部隊近來在深圳頻繁操演。（圖／路透）