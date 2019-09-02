黃之鋒3日確定訪台！先拜會卓榮泰再出席「台中對談活動」

▲香港眾志祕書長黃之鋒確定將於3日訪台。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒確定於3日上午訪台，將先後拜會時代力量黨團、民進黨中央黨部，與民進黨主席卓榮泰等人進行閉門會議，晚間前往台中，出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動。

黃之鋒與立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日將訪台，就香港目前狀況與台灣各界說明並交換意見，下午將先與時代力量黨主席徐永明、立法委員黃國昌、立法院黨團主任陳惠敏會面。

▲黃之鋒將拜會民進黨主席卓榮泰。（圖／翻攝自民進黨臉書）



黃之鋒一行隨後將拜會民主進步黨中央黨部，與黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉及副秘書長林飛帆等人進行閉門會議，會後則召開記者會。

3日晚間黃之鋒將應交通部長林佳龍成立的「光合基金會」之邀，於晚間出席由光合基金會在台中舉辦「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談，活動由林飛帆主持，與談人包括黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉及立委林昶佐；另外，黃之鋒等人4日晚間將於台北市長官邸沙龍出席光合基金會舉辦的第2場座談。

黃之鋒8月30日被捕，於早上約7時30分前往海怡半島地鐵站途中，在街道突然被推上私家車被捕，並押往灣仔警察總部。香港警方證實以黃之鋒涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」、「組織未經批准集結」以及「明知仍參與未經批准集結」3項罪名逮捕，並於當天稍晚交保獲釋，交保後沒有限制出境。