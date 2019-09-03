蘇貞昌喊話郭台銘：投資中國大陸也能投資台灣「才是愛台表現」

記者蔣婕妤／台北報導

針對鴻海集團創辦人郭台銘向總統蔡英文下戰帖要辯論，行政院長蘇貞昌3日受訪時喊話郭台銘，應該投資台灣像投資中國大陸一樣多，如此行為才是愛台灣的表現。

針對郭台銘下了戰帖要跟蔡總統辯論，還批蔡政府忽略轉型危機，蘇貞昌3日受訪時表示，去（107）年台灣出口是創歷史新高，基期比較高，今（108）年雖受美中貿易戰影響，但台灣的出口成績還是非常的好，同時政府改善投資環境，台商紛紛回國，現在已經超過5,600億元，「我們過去常聽國民黨說台商用腳投票，這就是最好的證明，台灣投資好，台商一直回來。」

蘇貞昌喊話郭台銘，「承諾要投資台灣的郭台銘先生，到現在還沒兌現承諾，都已經9月了，希望郭董事長投資中國大陸那麼多，也能投資台灣，才是最好、愛台灣的表現。」

至於郭台銘希望可以去中央化，期待中央不要管太多，應該把稅收還給地方，蘇貞昌回應，「以他經營公司來說，也是由他來整個主掌公司的情況，也不是任由地方分公司去處理。而現在我們看到中央、地方合作無間，讓台灣投資環境好，讓台灣各方面進步，讓我們看到台灣被世界肯定，連外資都加碼投資，我們希望大家不分中央、地方一起合作，不要選舉才外行講內行話。」





▲蘇貞昌3日出席農金資訊股份有限公司成立暨農金安心GO媒合平台發表會。（圖／記者宋良義攝）