快訊／頭縫10多針！「超派鐵拳」爆打Toyz　超哥繳罰金18萬結案

超哥(黃伯超)因打傷Toyz(劉偉健)被判刑6月確定，到台北地檢署繳交易科罰金結案。

網紅超哥(黃伯超)不滿開餐廳被Toyz(劉偉健)批評食物不好吃，在餐廳門口公然毆打，造成Toyz頭部撕裂傷，送醫縫了10多針，超哥表示願以50萬元和解被拒絕，台北地院依傷害罪判超哥徒刑6個月、得易科罰金確定。台北地檢署23日通知超哥到案，繳交罰金18萬元結案。

Toyz在2024年1月20日晚間，到超哥經營的超甲組海鮮餐廳開直播，當場批評醋飯難吃，原本在外的超哥趕回店內，與Toyz聊了有關餐點口味問題，雙方多次口角，Toyz不想繼續用餐，帶著一群人離開，超哥不滿Toyz故意批評賺流量，跟到餐廳外冷不防開揍。

超哥在事發後對外表示，以「超派鐵拳」教訓ToyZ，如果時光倒流也還會再做同樣的事，Toyz控告超哥涉嫌殺人未遂，並對外表示要求償1億元，結果超哥一審被依傷害、恐嚇等罪判刑6月後，Toyz認為刑度太輕，請檢察官再上訴。

超哥在二審出庭表示願意賠償，且把金額從20萬調高到50萬元，但被Toyz要求賠償工作損失100萬元，雙方未能達成和解，法院在2025年10月28日判決駁回上訴，超哥徒刑6個月、得易科罰金確定，超哥的林姓員工則被判刑2個月，同樣可易科罰金。