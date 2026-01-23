全國大專校院校長會議圓滿落幕　聚焦AI賦能引領高教創新轉型

▲教育部長鄭英耀致詞。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

由國立屏東科技大學承辦的「115年全國大專校院校長會議」今（23）日圓滿落幕，吸引全國逾200位大專校院校長及中央部會首長與產業代表齊聚一堂。會議以「數位賦能、智慧驅動」為主題，聚焦高等教育國際化與在地連結、AI時代人才培育與校務轉型，以及跨域協作與生成式AI應用等核心議題，透過專題演講與深度交流，凝聚台灣高教創新發展共識，擘劃未來前進方向。

開幕邀請教育部長鄭英耀蒞臨致詞，部長除感謝校長們蒞臨出席會議，也表示每一年辦理的全國大專校院校長會議，是影響我國高等教育走向的重要會議。透過此會議和專題分享討論，彼此激盪出台灣高教創新思維，同時也了解政府對高教的政策規劃，大家共同將台灣未來高等教育做得更好，因應科技發展，各大專校院在校務經營化被動為主動，培養新世代人才走向世界，讓世界看到台灣的貢獻。



屏東科技大學校長張金龍表示，本屆會議以「數位賦能、智慧驅動」為主題，回應 AI 與新興科技快速發展對高等教育的深刻影響。透過導入人工智慧、大數據分析及雲端應用，重塑教學現場，推動跨域學習與產學接軌，全面提升高教價值與競爭力。張金龍校長並指出，面對高教資源競逐，各大學積極推動永續發展與落實USR，並明確自身品牌定位。同時更應強化跨校、跨域及產官學協作，透過聯盟整合與資源共享，共同實踐人才培育、研究創新與社會責任，回應國家發展需求，引領臺灣高等教育邁向卓越。

本次會議規劃五場專題演講，邀請教育部鄭英耀部長、國科會吳誠文主任委員、前 Google 台灣董事總經理簡立峰博士、數位發展部林宜敬部長，以及台積電台灣人力資源營運處張進益處長，分別就科技驅動研發效能、AI 賦能與未來人才培育，以及 AI 時代下半導體人才生態系建構等關鍵議題進行分享。議題討論中，多位校長亦聚焦數位 AI 浪潮下的大學創新轉型、在地連結與國際化並進的教育實踐，以及碳中和發展策略，透過交流對話，深化經驗共享，作為各校擘劃未來校務發展的重要參考。

屏東科技大學以「屏科五寶」作為感謝與會貴賓之伴手禮，內容涵蓋馳名的「薄鹽醬油」與「薄鹽醬油膏」、以友善農法及智慧化水稻栽培技術生產的「智穗低碳米磚」、經高溫烘焙優化風味的「 70% 濃醇巧克力」，以及嚴選自產地咖啡豆、於模擬食品 GMP 生產線製作的「手沖精品濾掛咖啡」。透過兼顧研發技術、製程管理與永續理念的校內產品，具體展現屏科大在智慧農業與食品科技領域的研發成果與實作能量。

另一份「山之韻、匠之藝」紀念品由屏科大木材科學與設計系運用台灣特有種「台灣杉」為主體，結合松木的淡雅與胡桃木的深邃，三木共構設計；以名片座形式呈現大武山層巒起伏之壯麗意象。名片座左側鑲嵌排灣族「傳家三寶」文化概念，將琉璃珠與陶壺巧妙融合，經高溫熔煉與冷卻，透過材質轉化重新詮釋傳統文化意涵，創新設計「琉璃壺」。該名片座象徵知識積累與智慧傳承，也寓意教育工作者以穩固根基承載長遠願景，屹立如山。

「115 年全國大專校院校長會議」匯聚全臺大專校院共識，為國內高等教育發展提出具體行動方向，推動高教持續創新與精進。本屆承辦的屏東科技大學長年深耕永續發展，自2014年迄今連續 12 年榮獲「世界綠色大學」全國冠軍，蟬聯兩屆亞洲第 2 名，以優質的軟硬體資源與堅強的研發實力，展現臺灣高教在國際舞台上的影響力。