社會 社會焦點 保障人權

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

記者邱中岳／台北報導

北市警局萬華分局龍山派出所警員，在西昌街、鑽石大樓進行查緝，逮捕9人組成的賣淫集團，吸收33名泰國籍、1名台灣籍女子，專門替客人從事全套性服務，每次消費1500元，泰國籍最年輕的22歲，警方到場逮人，當場發現3名男客正在與3名應召女大戰。

警方調查，39歲的鍾姓男子原本與42歲的緬甸籍歸化台灣籍的李姓女子，共同經營賣淫集團，找來7人擔任把風、內部管理以及套房整理的工作人員，另外還從泰國以觀光名義媒介女子來台賣淫，分別將女子藏放在西昌街、鑽石大樓裡的分租套房。

▲▼▲萬華分局查獲34名台、泰女子賣淫，每次收費1500元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲萬華分局查獲34名台、泰女子賣淫，每次收費1500元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追出，李、鍾為首的賣淫集團，主要將主力放在西昌街一棟隔滿分租套房的大樓裡，另外還有鑽石大樓，曾經在2023年間被查獲，但警方又發現該集團重起爐灶，也在21日晚上9時許，率隊前往查緝，當場逮捕9名工作人員、33名泰國籍、1名台灣籍賣淫女，另外還有3名男客正在從事性交易。

警方指出，在現場抓到3組正在從事性交易，雙方談妥每次收費1500元，賣淫女子收取800元費用，另外700元則交給賣淫集團，警方也發現，泰國籍賣淫女裡面，最年輕的22歲，另外還有兩名逾期居留，全數將一干人等帶回派出所偵訊。

警方在套房裡查扣監視器、手機9支、保險套、潤滑液等證物，訊後將李、鍾等9名工作人員訊後依涉嫌妨害風化罪移送台北地檢署偵辦；男客3名及1名台籍應召女則依違反社維法裁處；另外籍應召女33名移送移民署臺北專勤隊收容等待遣返。

據悉，該賣淫集團原本為鍾男所經營，但是因為經營有問題，所以改由李女操盤，最後鍾男被踢出團隊，但因警方早就鎖定其為共犯之一，所以也在21日同步逮捕鍾到案說明。萬華分局表示，將持續強力掃蕩不法業者，嚴正執法，以維護社會風氣與治安。

01/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

泰國賣淫萬華影音

