社會 社會焦點 保障人權

螺絲起子捅死女友分屍！切割肝臟沖馬桶　恐怖男無期徒刑定讞

▲▼殺害並分屍女友的菲律賓籍移工馬克，二審仍判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲殺害並分屍女友的菲律賓籍移工馬克，最終判處無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

在桃園工作的菲律賓籍移工馬克，先前與女友蜜雀兒同居在中壢。但2人在2023年7月間大吵，馬克憤而殺害女友，之後再以切肉刀將女友分屍，還將肝臟等部分臟器切割，沖入馬桶。警方在案發後5小時內就破案，逮捕馬克。一二審均將他重判無期徒刑，全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

本案發生於2023年7月間，桃園警方在深夜11點多接獲報案，報案的女性菲律賓籍移工宣稱，已經2天沒有見到好友蜜雀兒前來上班，撥打電話竟然是她男友馬克接電話，但馬克僅說蜜雀兒在忙，就不願多說。警方察覺有異，在報案後5小時內，就循線到2人租屋同居地點，找到馬克。

馬克被警方找上門後，非常坦然，直接說自己殺害對方。馬克供稱，因雙方間有借貸關係，2人幾天前大吵後，他掐昏蜜雀兒，後來持一字型螺絲起子向蜜雀兒之腹部、胸口、頸部接續揮刺13次，殺害蜜雀兒。馬克之後更說已經將死者分屍，並將包含肝臟在內的部分臟器切碎，沖入馬桶。另外馬克也拿走蜜雀兒的兩支手機以及提款卡。

此言一出，讓警方為之震驚，趕緊聯繫支援警力到場協助，到場蒐集證物。檢警隨即聲押馬克獲准，並依照「家暴殺人」、「竊盜」、「損壞屍體」等罪嫌提起公訴。一審桃園地院國民法官將馬克重判無期徒刑、褫奪公權終身。

案件上訴第二審，高等法院審理時，馬克在庭上表達歉意，也說對蜜雀兒的兩個女兒感到非常抱歉，害她們失去母親。高院最後駁回上訴，仍將他判處無期徒刑。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

01/21 全台詐欺最新數據

479 1 7623 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

法律人權中壢分屍移工女友臟器馬桶最高法院三審

