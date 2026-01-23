劉寶傑：藍白要執政先處理賣台兩字　綠營要面對貪腐已成既定印象

▲劉寶傑接受節目《斐姨所思》專訪。（圖／攝自YouTube／范琪斐的美國時間）

記者郭運興／台北報導

媒體人劉寶傑22日接受專訪分享對政局的看法，他表示，藍白要執政要先把賣台、親中這兩個字處理掉，而大家討厭綠營什麼？貪腐，民進黨不得去面對這件事，貪腐居然已變成既定印象。他也強調，兩邊都有短板，台灣人很清楚，不是不給藍白機會，可是國家安全、人民生活，如果搞成這樣子，讓大家覺得沒有生存安全保障，就不會給你執政。

劉寶傑接受節目《斐姨所思》專訪，他表示，自己常常講拔草觀風向，台灣人很會拔草觀風向，說倒就倒，為什麼現在大家會覺得親中力量大？因為藍白聲音大，某個程度來講，現在民進黨執政，不得不去面對過去的一些問題。

劉寶傑表示，藍白要執政就要先把賣台、親中這兩個字處理掉，自己有注意到，現在台灣非常流行街頭訪問，大家不投綠、投藍白，他們討厭綠的是什麼？貪腐，永遠懷疑是貪污，自己覺得民進黨不得去面對這件事情，貪腐居然已經變成人家對民進黨的既定印象。

劉寶傑說，為什麼是這個既定印象，雖然很多人罵他，但自己立場沒變，疫苗的過程裡面不能說服他，太荒謬了，雞蛋搞成這樣、疫苗也搞成這樣，然後新竹棒球場也這樣，就不能怪人民覺得說這個國家在搞什麼。

劉寶傑直言，所以兩邊都有自己的短板，都要去處理人民的不信任，今天對於藍白來講「鄭麗文說我是中國人」要去處理，不然就不要執政，因為這是最上位，貪汙反而比較下位，台灣人很清楚，不是不給藍白機會，可是國家安全、人民生活，如果搞成這樣子，讓大家覺得沒有生存安全保障，就不會給你執政。

劉寶傑認為，自己也不認為是鄭麗文這種小咖可以決定，現在要看未來國民黨有沒有可以爭大位的人，如果國民黨出現一個，才有機會去帶領國民黨改變。

劉寶傑提到，就像是民進黨的陳水扁，民進黨開始做改變是因為覺得可以執政，所以本來是台獨黨綱，後來才有所謂台灣前途決議文，落實走新中間路線的是陳水扁，知道要執政，所以就非常的明顯的帶領民進黨轉型。

劉寶傑說，現在國民黨少的是這個leader，不得不這樣做，不然永遠不可能執政，不執政所有都是假的，最後還是要去面對在大選的時候，立場跟角色的問題。

被問到國民黨是否會分裂？劉寶傑認為，自己覺得國民黨最大的問題是處於一個沒有領袖的狀態，本來大家寄望盧秀燕，可是感覺她瞻前顧後，當有領袖出來後，路線才會比較清楚。

劉寶傑認為，自己覺得蔣萬安其實有點機會，蔣萬安上來以後，自己有點意外，表現比自己想的好多了，對民進黨來講，陳其邁也是一個，這兩個人自己都覺得是可以被期待的，而且他們兩個人，自己認為對台灣的未來發展都是好事情，至少目前這樣看。