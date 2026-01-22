「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

中央總預算案持續卡關，立法院今（22日）針對TPASS等718億新興計畫先行動支案召開朝野協商，但行政院以該筆款項「僅占總預算2％」為由，拒絕同意，終朝野毫無共識，全案保留送院會處理。對此，國民黨團痛批，行政院將國家大政視為兒戲，面對在野黨釋出的善意竟選擇翻桌，證明其口中的「民生優先」全是謊言，全是詐騙。

國民黨團表示，行政院日前發文情勒全民，聲稱若總預算卡關，包含TPASS、生育補助、治水等「新興計劃」將被迫停擺。為顧及民生之急，藍白黨團主動遞出善意，同意718億元民生攸關的新興預算「先行動支」。行政院今日竟以該筆款項「僅占總預算2%」為藉口，拒絕同意，反而堅持要立法院無條件將全案交付審查。這「要不到糖就搗亂」政治巨嬰的行徑，令全民嘆為觀止。

國民黨團指出，預算僵局的始作俑者，是行政院違法不編列「軍人加薪」及「提高警消退休所得替代率」預算在先。卓榮泰不僅帶頭違法亂紀，面對在野黨要求辯論更是怯戰閃躲。

國民黨團轟，面對一個只會哭鬧、毫無解決問題能力的行政院，國民黨團只有一句話。「不要臉天下無敵」。若卓榮泰不願依法編列合法、合憲的預算，又不敢面對民意檢驗，請即刻下台，否則你將成為全民認證「史上最無能的行政院長」。