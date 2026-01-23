交通安全進社區　台東警走進大王部落文健站宣導

▲台東縣警察局交通警察隊前進大王部落文健站，向長者宣導交通安全觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升民眾交通安全意識，讓正確用路觀念更貼近生活，台東縣警察局交通警察隊日前前往大王部落文健站，與在地長者及居民進行面對面宣導，透過輕鬆互動的方式，分享實用的交通安全知識，讓安全不只是宣導口號，而是落實於日常生活中的習慣。

隨著微型電動二輪車日益普及，警方特別提醒，無論車輛大小，只要行駛於道路上，皆須依規定配戴安全帽、遵守速限及相關交通規範，並避免進入不適合通行的區域，以確保自身及其他用路人的安全。

在行人安全方面，警方呼籲駕駛人行經路口及行穿線時，務必減速慢行、主動停讓行人，落實「行人優先」的交通精神。同時提醒民眾留意交通號誌、標誌與標線，特別是在無號誌路口，更應確實停讓，養成良好行車習慣，以降低事故發生風險。

此外，交通警察隊也持續宣導拒絕酒駕的重要性，提醒民眾聚會飲酒後應選擇代駕、搭乘大眾運輸工具或由親友接送，確保平安返家。

交通警察隊長吳昇忠表示，交通安全需要全民共同努力，從家庭與社區彼此提醒做起，讓安全觀念自然融入生活，只要人人多一分注意，就能共同打造台東更安心、友善的用路環境。