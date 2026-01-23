支持不在籍投票？　中選會主委被提名人游盈隆：樂觀其成但要謹慎

▲中選會主委被提名人游盈隆（左四）、中選會副主委被提名人胡博硯（右二）、中選會委員被提名人黃文玲（右一）、 李禮仲（左三）、蘇嘉宏（左一）、蘇子喬（左二）、陳宗義（右三）。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院秘書長張惇涵今（23日）率7名中選會被提名人拜會朝野立院黨團，包含中選會主委被提名人游盈隆等人，由於游常砲轟綠營，外界也好奇民進黨團態度。黨團幹事長鍾佳濱表示，支持行政院提名。游盈隆受訪時則指出，希望可以得到跨黨派支持。被問及對不在籍投票的態度，游盈隆也強調，台灣從未有過，樂觀其成但要謹慎。

中央選舉委員會目前僅剩4人，行政院在朝野黨團推薦下，確定提名7人，包含財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。其他5名人選分別是前桃園縣桃園市長陳宗義、律師黃文玲、中華科技大學李禮仲副校長、輔英科技大學蘇嘉宏教授、東吳大學政治學系蘇子喬教授，政黨色彩多元。

張惇涵今率7名中選會被提名人拜會朝野立院黨團，游盈隆受訪喊話，希望可以得到跨黨派支持。

至於外界關注的「不在籍投票」一事，游盈隆認為，這是民主國家必經的歷程，社會相當關注，許多先進國家都採取這樣的方式，但台灣從未有過，樂觀其成但要謹慎。

張惇涵表示，距離年底大選還有10個月左右，行政院這次徵詢三個黨團，也透過跨黨派推薦，提出跨黨派兼具理論跟實務的被提名人，今天陸續拜訪三個黨團，希望朝野能為年底的選務推動更為順暢，在接下來議事程序裡面理性討論、如期審查。

對於中選會提名人選，民進黨團幹事長鍾佳濱則回應，黨團接到行政院的通知，今天中選會被提名委員來立法院拜訪三個黨團，這幾位委員有民眾黨團推薦、國民黨推薦，民進黨尊重行政院並沒有推薦委員，今天這些委員到黨團，我們都是待之以禮、來者是客，待會做個互動，下週進行中選會委員被提名人審查程序。黨團支持行政院的提名。