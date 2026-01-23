心疼勇消殉職　鋼鐵爸霸氣喊「喪葬全程無償」：這份犧牲社會沒忘

▲鋼鐵爸。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑摘下面罩捨身救人，不幸殉職，殯葬業者「鋼鐵爸」阮橋本表示，沉思數小時後，決定正式發願，即刻起凡新北市基層消防人員因公殉職，所有喪葬事宜將由他個人全程無償辦理，陪伴英雄走完最後一段路，也讓家屬知道社會並未忘記這份犧牲，「這份痛楚，我鋼鐵爸願意一起扛。」

喪葬全程無償 盼英雄平安回家



[廣告]請繼續往下閱讀...

經常協助弱勢與公益的「鋼鐵爸」阮橋本在臉書發文，深思幾個小時後，決定在此發願，「即刻起，凡新北市基層消防人員，若不幸因公殉職，所有的喪葬事宜，我個人全程無償辦理」。他表示，不僅是陪英雄走完人生最後一段路，更希望讓消防人員家屬知道，這份犧牲沒有被社會遺忘。

阮橋本表示，仍卑微祈求上天，希望這項承諾「永遠只是備而不用，我寧可這輩子都沒有機會履行這個約定」，希望每一位消防弟兄每次穿上重裝出勤，都能平安完成任務，回家擁抱家人。

對於外界可能出現的政治聯想，阮橋本在文中嚴正聲明，這項發願源自看到英雄犧牲後內心最深的不捨，「不容任何政治塵埃沾染」。他再次表明，「此生絕不再參與任何形式之選舉」，並呼籲各界停止不必要的揣測，不要讓口水玷污對消防英雄的敬意，這份愛純粹地，留給守護我們的英雄。