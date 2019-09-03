「難民法」未列優先法案挨批騙選票　蘇貞昌：台灣機制完備自如

記者蔣婕妤／台北報導

香港反送中運動持續延燒，香港眾志秘書長黃之鋒等人也在3日受邀來台，對於藍營批評民進黨沒有把難民法排入立法院下一會期之優先法案，如此作法是騙選票，行政院長蘇貞昌3日受訪時強調，台灣法律機制完備自如。

蘇貞昌表示，追求自由民主是基本人權，香港人民向中國大陸要求的，不過是希望中國大陸兌現其所承諾一國兩制50年不變的諾言，「現在看到香港人民被任意的毆打、逮捕，連坐在車廂裡面的乘客跪地哀求，都還不可免。」

蘇貞昌提到，香港人民這樣在追求自由、民主，台灣非常地關心，跟香港、澳門之間，也都有相關法律可以互動往來，並且都可以好好運作，「我們台灣今天也從香港的情形看出來，我們更堅守主權，更維護民主自由，更關心香港民主自由，也會依據現有的法律與機制來運作。」

面對藍營質疑中央用反送中議題騙選票，蘇貞昌強調，「我們台灣相關的法律機制，都依照目前運作完備自如，我們對香港的關心，就像全世界各國在關心香港的情形一樣，所以我們會依據現有的機制，做最好的應用。」

▲蘇貞昌3日出席農金資訊股份有限公司成立暨農金安心GO媒合平台發表會。（圖／記者宋良義攝）

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