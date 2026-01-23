呼應谷立言「自由不是免費」　徐國勇籲藍白做忠誠在野黨

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

1.25兆元國防特別預算條例卡關，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨表示，自由不是免費（freedom is not free），美國只能在朋友們自主的程度內提供協助。對此，民進黨祕書長徐國勇今（23日）受訪時表示，自由當然不是免費的，呼籲在野黨，要做一個忠誠在野黨，趕快讓國防預算、相關預算付委，該通過的通過、要刪當然有理由刪，對國家的進步發展都是一件好事。

徐國勇表示，簡單地跟大家談個小歷史。在二次大戰前，張伯倫去跟希特勒簽了一紙協議，他以為這樣就和平了，結果有沒有用？沒用。中共跟西藏簽了和平協議，有沒有用？沒用，照樣被併吞，然後照樣二次大戰發生。

徐國勇強調，實力才是真正保護和平、能夠真正讓我們達到和平的一個目的，要具有實力，才是真正最重要的。備戰才能避戰，那要備戰當然要有實力、當然要買武器，包括軍人的人力也要夠，所以為什麼會把當兵的年限延長，其實不叫延長，叫恢復原來的這一年，讓國軍能夠更加地強壯。

對於谷立言講，自由當然不是免費的。徐國勇表示，台灣的自由是免費的嗎？當然不是嘛。從蔣介石、蔣經國集權、獨裁，到現在有多少人被槍斃了？這是用生命換來的。民進黨當時在打破強權、打破威權時，有多少人被關？美麗島事件有多少人被關？這都是用生命、用自由換來的。

徐國勇強調，用生命、自由換來的自由民主、保護人權的這個國家，台灣當然要編相關的國防預算來繼續維持民主自由，保障人權。而且一兆兩千五百億並不是一年，而是分八年，其實這是非常值得的。

徐國勇呼籲在野黨，要做一個忠誠在野黨。以國家利益為最高目標。政黨可以不一樣，但國家是同一個。要當一個忠誠的在野黨，請趕快讓國防預算、相關預算趕快付委，趕快來討論，趕快讓該通過的通過。要刪當然有理由刪，對國家的進步發展都是一件好事。