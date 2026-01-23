　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

0度線退了「回到2字頭」雨停4天　下波變天再挑戰冷氣團

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲強烈大陸冷氣團持續影響，14縣市續發低溫特報。（圖／中央氣象署，下同）

記者許力方／台北報導

強烈大陸冷氣團持續影響，中央氣象署表示，清晨是這波最冷的時候，苗栗以北、金門有機會出現10度左右低溫，寒冷至清晨，今天（23日）白天起漸漸回溫。氣象專家分析，隨著較乾空氣陸續移入，整體呈現傳乾趨勢，溫度逐漸回升，高溫回到2字頭，穩定天氣持續到27日（下周二），僅空曠地區仍可能有14度或以下低溫。

清晨最冷僅10度　白天起逐步回溫

氣象署預報，強烈冷氣團影響，今天清晨是最冷的時候，苗栗以北及金門有機會出現10 度左右低溫，連江甚至可能降到6度以下，中南部部分地區也有10度以下的機率。今天白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫慢慢回升，但「早晚冷」的感覺仍很明顯，尤其是中南部日夜溫差大，但一直至週末，降雨將逐漸減少，轉為多雲到晴為主的天氣，僅東半部與恆春半島有零星降雨。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今天清晨850hpa的0度線緩慢北退，700hpa的0度以下區域仍包圍台灣上空，整體冷平流強度稍微減弱，但溫度仍低，中北部、東北部都市地區低溫11至13度，空曠地區仍將有10度或以下低溫發生機會，南部及花東都市地區低溫13至15度。

隨著乾空氣陸續移入，吳聖宇分析，整體呈現轉乾趨勢，大氣狀態趨於穩定850hpa的0度等溫線明顯北退，700hpa的0度等溫線也由南往北、自西向東逐漸退到台灣東北方，白天溫度回升，北台灣回升較明顯，苗栗以北到宜蘭17至19度，中部及花東地區高溫19至22度，南部高溫20至23度，夜晚清晨各地低溫仍下探10至12度左右。

27日再變天　不排除達冷氣團等級

吳聖宇說，周末東北季風明顯減弱，地面風向轉為較偏東風，溫度逐漸回升，高溫可來到20 度上下，但需留意輻射冷卻低溫以及日夜溫差較大。直到27日（下周二）有另一波東北季風影響，迎風面北部、東半部降雨機會較高，中南部維持多雲到晴。北台灣溫度明顯下降，越往南受影響越小，不排除有可能達到大陸冷氣團機會。

▼今天白天起逐漸回溫。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

氣象氣象雲低溫特報冷氣團吳聖宇

