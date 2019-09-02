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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／不吃飯只顧玩手機…媽氣炸拿筷子「狠抽2下」9歲童竟報警：打到指甲斷了！

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名9歲男童近日因為不吃早飯，只顧著低頭玩手機，因此被媽媽拿筷子和手機充電線打了2下，沒想到他竟然打電話報警說，自己的手指甲被打斷了，要求員警協助並且勸導媽媽作法。警方到場了解前因後果後都十分無奈，不少網友看完也傻眼直呼「9歲就這樣，長大還得了。」

▼9歲男童被媽媽拿筷子和充電線「打手2下」，沒想到他竟報警求助。（圖／翻攝看看新聞）

▲▼媽拿筷子「打手2下」9歲童竟報警求助。（圖／翻攝看看新聞）

綜合陸媒報導，浙江省杭州市三墩派出所近日接到一名9歲男童的報警電話，他表示因為被媽媽打了，需要員警到現場處理；警方一聽都不敢大意，深怕是虐童案件，只好到場了解狀況。不料，男童見到員警來以後，開始又哭又鬧地抱怨，「我早飯吃飽了，她（媽媽）還一定要讓我吃。」認為自己沒錯做事卻被懲罰感到委屈。

▼男童媽媽說，兒子都不吃飯只顧著玩手機。（圖／翻攝看看新聞）

▲▼媽拿筷子「打手2下」9歲童竟報警求助。（圖／翻攝看看新聞）

男童還傷心表示，手指甲在挨打的過程中都斷光了，希望員警可以勸導媽媽的作法。男童媽媽則解釋說，兒子早上只喝了一點粥，其他她做的包子還有炒的雞蛋一點也不吃，暑假作業也不做，就只顧著去玩手機，而且她念了幾句，兒子也不聽，「只好用筷子和手機充電線打了對方的手2下」。

員警知道狀況後，除了指出男童撒謊的地方外，也安撫情緒地說，「你媽媽是希望你能好好吃飯，不玩手機，這都是她要做的監護責任，她這樣在你手上打2下，就是為了告訴你哪些地方不能做。」說完男童後，員警也告訴媽媽，教育孩子還是需要合適的方法和方式。等到母子兩人情緒穩定後，警方才放心離開現場。

▼氣壞的媽媽只好拿工具修理兒子。（圖／翻攝看看新聞）

▲▼媽拿筷子「打手2下」9歲童竟報警求助。（圖／翻攝看看新聞）

網友見到孩子任性的一面後紛紛留言說道，「這樣的孩子不好好教育，大了之後不知道會怎麼作怪」、「現在孩子真難管」、「手機扔掉吧，看小孩要鬧到幾點」、「為這種小事麻煩警察，也是頗無聊」、「怎不多打男童幾下啊，要是我肯定氣死」、「感覺媽媽要強勢些」、「母子都有問題」、「小學三年級就這麼有種打110」、「屁孩糟蹋媽媽心意，講話還這麼大聲」。

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