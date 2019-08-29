13歲少女「4個朋友被殺」報警：他們還要殺我！員警秒衝現場救援…結局傻了

▲女童報警求援，結局讓員警傻眼。（左圖／翻攝自微博，右圖／Pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

「我有4個朋友被殺了，他們還要殺我。」大陸警方昨（28）日下午突然接到報警簡訊，一查發現報案者是一名13歲的少女，員警擔心對方遭到不測，所以與報案者附近的警局聯手救援。沒多久他們又收到一封簡訊，內容寫著「我在王者榮耀第28區，我很害怕，來救我！」員警才得知是少女玩遊戲輸了，想藉此尋求救援，當場對其進行批評教育。

綜合陸媒報導，江蘇省高郵市警方表示，28日下午2點32分左右突然收到一封報案簡訊，上面寫道「我有4個朋友被殺了，他們還要殺我。」員警立即著手調查，設法找出報案者的資訊與位置，不久後，又有相同號碼寄來的簡訊，內容是「我在王者榮耀第28區，左邊大龍那個草叢裡，我很害怕，你來救我唄！」

▼女孩玩遊戲打不過敵人，於是報警找幫手。（示意圖／CFP）

員警開始懷疑是不是調皮的小孩在惡作劇？但他們也擔心是嫌犯控制被害人，故意用第二條簡訊來迷惑警方，因此不敢掉以輕心，並且指示距離最近的派出所員警前往現場勘查。警方最終並未在報案者的周遭發現任何異常，只好透過號碼回撥，聯繫上這名13歲少女。

報案者表示，她當時真的只是在玩手機遊戲，因為在遊戲裡打不過敵隊玩家，所以就利用報警平台向警方「求救」，想藉此教訓其他玩家。員警聽完當場傻眼，立刻對這名少女進行批評教育，提醒她別再報假警了，否則會讓真正需要幫助的人錯失資源。

▼王者榮耀 。（圖／資料照）

不少網友看完後無奈留言，「也太幼稚了吧」、「爸媽沒有教好嗎？」、「不要騙我這有13歲，這是3歲智商吧」、「玩遊戲玩瘋了？」、「團滅下去吧！」、「有空還不趕快補寫暑假作業」、「應該怪自己或豬隊友吧，吵警察幹啥」、「告訴我女孩id，下次碰到直接跳game」、「不亂打報警電話是常識吧」、「太誇張的小孩，該打」。