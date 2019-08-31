讓小孩回媽媽懷抱！遠赴伊拉克帶回1歲男童　母：感謝幫助我的人

記者沈繼昌、孫于珊、邱中岳／連線報導

2019年4月間士林區一帶，1名伊拉克女婿竟用毛巾絞殺岳父母後，帶著年僅1歲大的兒子逃往日本，事後又轉至杜拜移動逃往巴格達，刑事局幹員經過4個月的斡旋後，順利將1歲的男童帶返台灣國門重回母親懷抱。

▲伊拉克女婿絞殺台灣岳父母帶兒子逃伊拉克，刑事局幹員經過協調後順利帶回男童。（圖／記者沈繼昌翻攝）

刑事局與台北市警局士林分局聯手，7月中旬透過庫德自治區的國際刑警組織逮捕絞殺岳父母的伊拉克女婿阿里，但因阿里遭警方逮捕後將1歲男童轉交給位於摩蘇爾的親戚照料。

雖然台灣刑警一度想將阿里引渡回台，但因阿里為伊拉克國民所以無法將人帶回受審，事後男童母親希望讓「讓小孩回到媽媽懷抱」，刑事局國際刑警科也透過國際關係開始進行協調。

但因伊拉克屬於父權社會，所以雙方協調一度瀕臨破局，最後刑事局幹員提出，「若小孩交出，阿里罪刑可能減輕」，才讓阿里的親戚放手交人。

而31日晚上6時許，男童也順利由蕭姓生母以及刑事局幹員陪同下抵達桃園國際機場，面對此事蕭母也不願多談僅表示，感謝刑事局國際刑警科、庫德族警方以及各界友人，以及所有幫助我的人。

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