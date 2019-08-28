接孫子遲到…媳婦當眾「狠甩婆婆2巴掌」：讓妳長記性！網怒「老公在哪？」

▲媳婦不滿婆婆接自己的兒子遲到，氣得賞了對方2巴掌洩憤。（示意圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名人妻因為幼稚園的兒子準時下課後沒人去接，她便當眾狠甩「說好要去接孩子」的婆婆2巴掌，還說想藉此讓對方長點記性。挨打的婆婆事後難過表示，當時因為有點家務事要做，所以耽擱了10分鐘左右，沒想到媳婦就帶著脾氣當著旁人的面賞她耳光，讓她飽受委屈。不少網友看完氣炸直呼「婆婆的兒子（媳婦老公）去哪了，怎麼不來護媽媽，反倒讓老婆在那發神經？」

綜合陸媒報導，事發在江蘇省揚州市，婆婆22日表示，被打的那天下午，自己本來答應去幼稚園接孫子，不料恰好有點家務事要做，所以就遲到了10分鐘，她趕到幼稚園後趕緊先哄孫子，並且一路安慰著帶回家，沒想到媳婦聽到兒子受了「這麼大」委屈後，頓時火冒三丈，不顧周遭還有人的情況，就直接各賞她左右臉一巴掌。

寶應縣司法調解中心得知消息後便為兩人做協調，但媳婦卻重複強調，「每次老人去帶小孩都比別人晚，自己實在是氣不過，才一時衝動動手的，自己這樣做完全是為了全家好，萬一在這10分鐘裡，孩子出了什麼差池，那大家都是要悔斷腸的，我也是為了讓她（婆婆）長點記性。」

調解員聽完後憤怒打斷媳婦的陳述並罵道，「你這樣動手打人還有理了嗎，婆婆是你的長輩，做晚輩的能這樣說話嗎？你這樣的媳婦，我還是頭一次見到！打人者要反省自躬，要學會約束自己，而不是合理化自己的行為。」他也說，媳婦這樣做無疑是給自己兒子最壞榜樣。

▼人妻讓兒子看見自己施暴畫面，網友一面撻伐。（圖／取自免費圖庫pexels）

另外，調解員也對婆婆說，帶小孩要有責任心，希望她能夠分清事情的輕重緩急，不要再讓同樣的事情重複發生，當然，如果未來又碰到相同問題（挨打），同樣要勇敢站出來，必要時可以走法律途徑。

網友看完這場婆媳之爭後紛紛留言表示，「婆婆的兒子絕對是懦弱的人」、「婆婆兒子竟然不幫忙說話，眼睜睜看媽媽被打，我也是傻了」、「這未來一定有報應，媳婦未來面對自己兒子的老婆，肯定又是場大戰」、「幫忙帶孩子還要被打，以後兒子的老婆也會這樣對你的」、「有本事自己去接啊」、「婆婆好可憐」、「娶了老婆忘了娘」。