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「狼叔」滲校園...手機拐男童入廁！完事後恐嚇：說出去就XX你　3-5人受害

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小孩,男童,兒童,吸毒,性侵,小學,害怕,傷心,難過 （圖／達志影像／示意圖）

▲男子闖入校園，多次誘拐男童性侵得逞，家長得知後氣憤向台南市議員林燕祝陳情。（圖／達志示意圖）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南一名10歲男童小正（化名）6月間在學校附近超商遭到陌生男子猥褻，而被家長當場發現。事後經過詢問，家長赫然發現小正2年前就遭到性侵，甚至還被威脅「說出去就殺掉你」，讓小正嚇得不說出實情。家長事後報警處理，而該名對小正下手的男子一度遭到羈押，但日前已期滿交保，讓所有家長人心惶惶。

檢方調查，該名男子經常以「乾兒子」在校就讀唯由進出校園，孩子們見到他也都稱他為「大叔」。男子對於男童情有獨鍾，經常利用零食及手機來誘拐，將人帶到廁所後，強押性侵得逞，事後再以言語威脅他們不能告訴家長，前後可能已長達2年之久。

直到2019年6月19日，小正到學校附近超商消費，男子見狀又衝上前去對他伸出魔爪，但被家長當長抓包。事後經過家長耐心詢問下，小正才害怕的說出長期遭到男子猥褻。家長得知後，心痛萬分，於是求助台南市議員林燕祝。

家長泣訴其10歲兒子，日前在校園周邊的超商，遭陌生男子亂摸，家長發現後耐心仔細詢問，才驚知兒子前年就遭到男子性侵，對方還威脅兒子如說出去就要打死他，家長2019年6月報案後，該男一度遭羈押，但現在又交保，讓家長相當害怕。

林燕祝表示，家長投訴後，她非常的氣憤，且目前初步掌握約5名男童疑有類似受害，已要求相關單位應盡速把案情查清楚，還給台南的家長、小孩安心的校園空間。

然而，經過警方調查後，疑有3名被害人，也已請派出所與學校加強橫向聯繫、巡邏訪視勤務作為，持續加強側面查訪加害人並適時訪談約制，而社會局在接獲3位通報案件後，已協助被害人及家屬心理諮商輔導。

台南市教育局則說，因本案涉案人為校外人士，非屬校園性別平等事件，且適逢暑假，但第一時間仍針對疑似被害人部分先進行瞭解，現則啟動第二階段清查是否有其他學生受害；此外，教育局也啟動校內輔導機制及檢視校園安全防護配套措施，另將配合檢調作業協助偵辦。

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