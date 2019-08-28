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影／多年沒回家！女兒推開門嚇壞「爸爸只剩一堆白骨」…鄰居嘆：孤單嚥氣的

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女子因為好幾年沒有回去爸爸家，連電話也無法聯繫上，因此決定近日動身返家，不料當她推開家門後嚇壞了，因為自己70歲的爸爸早已成了一堆白骨，連最後一面也沒有見到。鄰居得知消息後感嘆地說，那老人家大概是孤單地嚥下最後一口氣的，才會都沒人察覺。

▼女兒難得回家，爸爸卻成了一具屍骨。（左圖／翻攝自看看新聞，右圖／翻攝pixabay圖庫，非本文當事人）

▲▼女兒回家發現爸爸成了一具屍骨。（左圖／翻攝自看看新聞，右圖／翻攝pixabay圖庫，非本文當事人）

綜合陸媒報導，事發在陝西省西安市的一個社區裡，女子因為多年沒有回家看爸爸也一直連繫不到對方，所以近日動身返家，沒想到把鎖打開並推開家門後，卻看見爸爸早已化成一堆白骨，無法再給予她溫暖的擁抱。附近住戶說，去世的老人大約70歲，以前經常在社去附近散步，但近幾年大家都沒有再見過他了。

▼女兒打開門後嚇壞了。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼爸爸孤單地在家裡過世，卻沒人發現。（圖／翻攝自看看新聞）

也有人表示，估計有3年沒看見老人家出來走動，曾有親戚或朋友來找過他，卻也都撲了個空，於是就不了了之。據悉，老人和妻子很早就離婚了，多年來一直是一個人生活，雖然兩人育有一個女兒，但女兒也很多年都沒回來看他，老人家最終便孤單地離開人世。

▼爸爸孤單地在家裡過世，竟然沒有人發現。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼爸爸孤單地在家裡過世，卻沒人發現。（圖／翻攝自看看新聞）

網友看完後心酸地說，「結不結婚、生不生孩子結局都是一樣的，大家生來孤獨」、「鄰居都沒聞到腐臭味嗎？還是隔壁也都沒人住了」、「感覺兒女要負很大責任，老人家好可憐」、「別人的家事真的不好說，也許爸爸做了什麼讓孩子不願回家的事」、「女兒好不孝」、「那些親戚都不會覺得找不到人怪怪的？」、「至少算是壽終正寢了」。

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