上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」！員工嘆：處理到沒空吃飯…網揭關鍵主因

▲上海Costco開幕日湧進大批消費者。（圖／記者陳政錄攝）

記者朱世凱／綜合報導

上海好市多（Costco）在上（8）月27日隆重開幕，不少人凌晨4點多就開始排隊進商場，甚至有人調侃「只要搶到烤雞就是人生贏家」，不過這樣的盛況來到開業第5天卻逐漸消退。工作人員表示，商場裡的人已經不像之前那樣擁擠了，反倒是爆出「退卡人潮」，他們為了處理消費者的退卡需求，到了下午2點都還沒時間吃上午飯。

綜合陸媒報導，上海好市多在開業初期，為了吸引消費者上門所以釋出超多優惠價格，不料這些超夯的貨品在第3天開始就已經陸續被搶購到缺貨，尤其是最吸睛的飛天茅台也沒了；原本售價為32.9元人民幣（約新台幣145元）的2瓶冷藏牛奶套組，現在也調升至53.9元（約新台幣236元）。

▼超夯的飛天茅台很快就銷售一空。（圖／翻攝自微博）

報導再指，很多搶破頭的東西都下架或者漲價，優惠力度已經沒有之前那麼瘋狂。有不少消費者對此表示失望，其中一位大媽說，「網路上說的那麼好，我過來2小時，排1、2小時隊，一點都不值得。」她指出，從住家過來讓車費多了10多塊錢（人民幣，約新台幣50元），結果想買的東西也沒有比較便宜，甚至買不到，花錢辦卡顯得沒有意義，「還不如在家門口的超市買東西就好」。

一對年輕夫婦則說，來逛Costco是覺得它「檔次會比較好」，結果擠來擠去加上小孩一直哭，「成本太高了，下次不會來了。」工作人員說，剛開幕時因為人太多，讓他們連腳放下的地方都沒有，不過過了5天後，商場裡的人已經不似之前那樣擁擠了。

▼上海好市多爆出退卡人潮。（圖／翻攝微信）

據悉，超市出口位置的「會員卡退卡處」湧入大量人潮，工作人員感嘆地說，為了處理這些需求，到了下午2點都還沒時間吃午飯。有大陸網友認為，會員制的制度在中國接受度並沒有那麼高，大家幾乎都有，「已經花了這麼高額的年費，一定要把錢買回來」的佔便宜心理，殊不知什麼都沒買到，在無法滿足預期結果的情況下，只好又開始排隊等待退卡。

當然也有人表示會持續至Costco消費，「主要是不會買到假貨」、「東西價格確實比外面便宜一些」、「品質算不錯了」、「退貨和退卡制度都滿吸引人的」，他們樂見大量的消費者去退卡，因為未來就不用再人擠人搶商品。

▼上海Costco目前在中國推出金星會員及企業會員2種會籍，年費為299元人民幣（約新台幣1316元）。（圖／記者陳政錄攝）