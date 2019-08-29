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1歲女撞倒服飾店「全身鏡」！頭部當場遭重擊「口鼻爆血斷氣」…媽目睹崩潰

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▲▼女童在服飾店內玩鬧，最終不幸喪命。（圖／翻攝自微博）

▲女童在服飾店內玩鬧，最終不幸喪命。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一對夫婦日前在新加坡樟宜機場（Changi Airport）的購物中心「星耀樟宜」血拼，當他們走進2樓潮流服飾店Urban Revivo（UR）時，放任1歲半女兒在旁邊調皮玩鬧；沒想到女兒不慎撞倒了店內的全身鏡，頭部當場慘遭重擊，口鼻也瞬間狂冒鮮血痛暈過去。據悉，女兒因為傷勢太過嚴重，送醫後不治身亡，媽媽目睹慘況時，不斷哀嚎痛哭，場面令人鼻酸。

綜合陸媒報導，意外發生在23日下午12點半左右，一對來自廈門市的夫妻帶著1歲半女兒到機場免稅店購物，當他們進到服飾店Urban Revivo時，爸媽便專心血拚，女兒則是和其他小孩在店內玩鬧；不料過沒多久，女兒不慎撞倒了店內的全身鏡，而她的位置正巧就在鏡子前方，因此頭部當場遭到重擊，口鼻也瞬間湧出鮮血，隨後昏了過去。

▼新加坡樟宜機場（Changi Airport）。（圖／CFP）

▲▼新加坡樟宜機場（Changi Airport）。（圖／CFP）

女童的母親目睹慘況後數度放聲痛哭，在場工作人員則立刻替女童進行心肺復甦術，但女童傷勢太過嚴重，雖然被緊急送往樟宜綜合醫院搶救，最終仍與父母天人永隔。事故發生後，店內地板留下一大攤血跡，警方也封鎖現場進行調查。據悉，死亡女童名叫賴佳馨（譯音），她和父母原定乘坐下午3點的班機返回廈門，卻不幸命喪服飾店。

星耀樟宜發言人表示，「我們對這宗事故感到很悲痛，接下來會與女童家人保持聯繫，希望在這艱難的時刻能給予他們支持。」UR發言人也說，正全力配合警方調查，也將盡力予以家屬支持。女童母親24日在4名家人陪同下，到殮房認屍，她曾數度落淚，神色哀痛。身穿星耀樟宜制服的女工作人員則全程陪同。

▼女童媽媽目睹寶貝慘死過程，數度崩潰。（示意圖／CFP）

▲▼女童。（示意圖／CFP）

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