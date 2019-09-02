阿姨想陪上廁所遭拒！5歲男童「我能自己去」…失蹤20分鐘溺斃武荖坑

記者莊智勝／宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮武荖坑風景區1日下午3時許發生男童溺斃意外；警方調查，5歲的林姓小男童當時與阿姨、姨丈及另外2名孩童到該處戲水玩耍，當5人準備離去時，男童自行離開如廁，但卻一去不回，阿姨發現異狀急忙報請警消協尋，待20分鐘後於上游200公尺處發現男童身影時，他早已溺水、全身癱軟，送醫搶救仍宣告不治；林童父母接獲噩耗後焦急趕到醫院，當場崩潰痛哭。

▲男童被尋獲時已經沒有生命徵象，警消緊急施以CPR搶命。（圖／記者游芳男翻攝）

武荖坑風景區位於冬山鄉、蘇澳鎮交界，是一處溪流匯聚所形成的溪谷，全長達24公里，沿途溪流清澈、怪石嶙峋，景色幽靜怡人，被封為「蘭陽八景」之一；由於武荖坑沿途溪流平緩，且水位並不深，相當適合戲水，也是溪釣的理想地點之一，多年前由宜蘭縣府接手管理後，規劃成大型露營區，是宜蘭人戲水踏青的熱門去處。

1日當天，林童與阿姨、姨丈及另外2名孩童一起到武荖坑戲水消暑，直到下午3時許眾人準備返家，但上車前林童卻突然表示尿急，想到一旁草叢中如廁；當時阿姨擔心、表示要陪同一起去，但卻遭林童婉拒「我能自己去」；豈料阿姨與姨丈在原地等待了5分鐘後，仍不見林童歸來，焦急呼喊找尋未果下，急忙通報警消到場協尋。

宜蘭縣消防局1日下午3時40分接獲通報，立即派員到場尋找失蹤的林姓男童，找了20分鐘後終於在上游約200公尺處發現男童身影，但當時他倒臥溪邊溺水，被救起時臉色慘白、渾身癱軟，已經沒有呼吸心跳，現場搜救人員立即施以CPR，並送往蘇澳榮民醫院救治，無奈最後仍是回天乏術，於當天傍晚5時21分宣告不治身亡。

林童父母接獲噩耗後立即前往醫院，豈料孩子的生命仍是救不回，得知死訊後當場在急診室外情緒崩潰痛哭。為何男童只是到草叢如廁，卻會離奇失蹤、並在上游200公尺處溺斃，目前仍然有待警方深入調查釐清。

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▼武荖坑風景優美，且溪流平緩、水並不深，相當適合戲水。（圖／宜蘭縣政府提供）