民進黨從沒拿下超過200票...李問「愛國青年上前線」挑戰超艱困馬祖

▲李問挑戰超艱困選區馬祖。（圖／翻攝自李問粉專）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨發言人李問自願出征「超艱困選區」馬祖，挑戰2020立委選戰，如同不可能任務的行為被網友狂讚超有種。李問近日也新成立臉書粉絲專頁，宣告出戰馬祖、挺進鐵藍票倉，文宣上軍裝、國旗都沒少，打造「愛國青年上前線」形象。

民進黨布局艱困選區，李問認為要選就要挑戰最難的，自告奮勇挑戰「超艱困選區」馬祖。馬祖從1992年第二屆立委開始，民進黨從未勝選，1995年第三屆立委選舉國民黨及新黨候選人分別得到1,743票及1,332票，民進黨僅獲得33票；2004年和2008年民進黨也有提名候選人，不過票數都沒有超過兩百票。

自1992年開始連續八屆立委，民進黨從未在馬祖拿下席次，顯見艱困程度。李問自願出征馬祖，粉專自介寫到讓世界看見馬祖，與馬祖走向世界，「我是李問，今年30歲，現任民進黨發言人。很高興向所有朋友報告，如果有幸獲得徵召，將投入參選2020連江縣立法委員選舉。」

李問表示，希望透過參選，告訴馬祖還有全國朋友，新世代的民進黨，不會放棄爭取任何一位國民的支持，也不會放棄照顧台澎金馬2,300萬人每個人的權益，「任何政策，都應該不分地區、不分藍綠意識形態，保護中華民國每一位國民的安全與生計。過去，馬祖人長期為了保護台灣的民主自由，犧牲奉獻；現在，身為一名台灣的年輕人，我也希望有機會，全心為馬祖服務！」