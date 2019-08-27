　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨從沒拿下超過200票...李問「愛國青年上前線」挑戰超艱困馬祖

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲李問挑戰超艱困選區馬祖。（圖／翻攝自李問粉專）

▲李問挑戰超艱困選區馬祖。（圖／翻攝自李問粉專）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨發言人李問自願出征「超艱困選區」馬祖，挑戰2020立委選戰，如同不可能任務的行為被網友狂讚超有種。李問近日也新成立臉書粉絲專頁，宣告出戰馬祖、挺進鐵藍票倉，文宣上軍裝、國旗都沒少，打造「愛國青年上前線」形象。

民進黨布局艱困選區，李問認為要選就要挑戰最難的，自告奮勇挑戰「超艱困選區」馬祖。馬祖從1992年第二屆立委開始，民進黨從未勝選，1995年第三屆立委選舉國民黨及新黨候選人分別得到1,743票及1,332票，民進黨僅獲得33票；2004年和2008年民進黨也有提名候選人，不過票數都沒有超過兩百票。

自1992年開始連續八屆立委，民進黨從未在馬祖拿下席次，顯見艱困程度。李問自願出征馬祖，粉專自介寫到讓世界看見馬祖，與馬祖走向世界，「我是李問，今年30歲，現任民進黨發言人。很高興向所有朋友報告，如果有幸獲得徵召，將投入參選2020連江縣立法委員選舉。」

李問表示，希望透過參選，告訴馬祖還有全國朋友，新世代的民進黨，不會放棄爭取任何一位國民的支持，也不會放棄照顧台澎金馬2,300萬人每個人的權益，「任何政策，都應該不分地區、不分藍綠意識形態，保護中華民國每一位國民的安全與生計。過去，馬祖人長期為了保護台灣的民主自由，犧牲奉獻；現在，身為一名台灣的年輕人，我也希望有機會，全心為馬祖服務！」

ET快訊
「家裡真的沒肉！」6歲兒陪捕魚消失溪畔　爸痛哭：我只要他回來
他花3萬坐商務艙　飛機餐一上傻眼…只吃5片水果和小點心
新iPhone售價曝光！回歸數字命名、支援Apple Pen
人妻戰小王喊：比老公長3cm　檢當庭掏尺量「大鵰」：是真的

關鍵字：民進黨,李問,馬祖

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

民進黨從沒拿下超過200票...李問「愛國青年上前線」挑戰超艱困馬祖

香港「荃葵青大遊行」衝突加劇　外交部提3點宣示：關心但不介入

「農舍涉違建」李佳芬提訴願盼撤銷原處分　雲林縣：仍將發拆除通知

郭台銘參選影響藍營團結？　侯友宜：自己角色做好都不是問題

「愛情摩天輪」真的要來了！　韓國瑜：8/30正式對外說明

11月接任韓國瑜競總主委？　侯友宜：不用為我煩惱這些事

快訊／內政部通過柯文哲政黨了！　黨名維持「台灣民眾黨」

戰略曝光！　柯文哲：敵人不要的就是我要的

蔡衍明爆「柯P比較熟國台辦」　柯文哲：膝蓋想也知道不可能

李翔宙積極耕耘！吳釗燮投書丹麥大報　盼聯合國為台灣敞開大門

U18世界盃／美國來討教變化球投法　讚台灣丟得比較好

持刀闖特戰營區企圖搶槍　爛醉男酒醒忙道歉：不知為何搭小黃來...

法蒂瑪諾雅《聲林2》破50萬流量　曝參賽心聲：挑戰自己

大阪水族館「圓滾滾海豹」變抱枕！療癒眼神、呆萌小腳看到就融化

16歲男孩狂喊「肚子痛」　腹部切開「闌尾充血又化膿」

女友劈腿還騙積蓄　男貼文影射「姓氏洩底」挨告

張忠謀退休後熱愛這個活動　能健腦抗失智！

快訊／林書緯、洪志善續約富邦勇士　林冠均也將加盟

ICU監測器一台200萬　陽明大學成立「遠距加護病房」助南澳

「最陰路段」彰化139縣道20K又出事　高中生無照摔車掉落山溝

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

郭台銘確定參選　9月啟動連署

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘..

北漂媽怒：北漂的孩子沒回來！韓..

韓國瑜的唯一希望　只有她能阻止..

黃暐瀚預言韓國瑜明年下場

快訊／航特部遭民眾持刀硬闖！搶..

郭董參選恐爆國民黨出走潮　馬系..

郭台銘參選　百萬連署秘密武器曝..

獨／郭台銘「獨立參選」票倉分析..

韓國瑜猜錯了　柯P：郭要選就給..

她爆韓國瑜市長室+局處裝修費砸..

郭台銘現身北榮　出國前陪母吃飯

9月參選？郭台銘辦公室44字低..

獨／最新民調！韓國瑜慘輸蔡英文..

更多熱門

相關新聞

柯P要求說清台灣價值　蔡英文親自解答

台北市長柯文哲近日接連要求總統蔡英文說明「台灣價值」。蔡英文26日表示，台灣價值已經展現在自己不同政策事務的處理上，也包括她在國防事務的態度。

快訊／蔡英文提名陳瑞敏任審計部審計長

幕後／蔡英文堅持駐外館舍能買就不要租　除了紐約...當年還力挺約旦跟WTO

韓國瑜用晶晶體　美商執行長：他盡全力了

卓榮泰釋善意　時力：將儘速聯絡

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

郭台銘確定參選　9月啟動連署

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘回應了

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

北漂媽怒：北漂的孩子沒回來！韓卻要北漂

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

分手被埋伏！20歲正妹遭前男友割喉慘死

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面