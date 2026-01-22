　
    • 　
>
地方 地方焦點

落實源頭減量　台東縣環保局不定期查核過度包裝

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東縣環保局不定期查核過度包裝。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為落實源頭減量政策、降低環境負擔，台東縣環境保護局配合環境部相關規定，持續針對縣內網路購物包裝及在地伴手禮店家，辦理過度包裝不定期查核作業，透過實地查核與宣導，引導業者朝向包裝精簡、實用的方向調整。

台東縣政府表示，縣府近年積極推動源頭減量與循環經濟，透過制度建立與稽查落實，引導產業減少不必要包裝，呼應聯合國永續發展目標SDG12與SDG11，逐步打造永續宜居城市。

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

環保局指出，台東在地伴手禮業者多重視地方特色與永續經營，透過不定期稽查與輔導機制，協助業者檢視包裝設計是否符合規定，並將包裝減量理念融入日常營運，展現對環境責任的重視。

環保局說明，依《資源回收再利用法》及環境部「限制產品過度包裝」規定，糕餅、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類禮盒，包裝體積比須小於1，並限制包裝層數，違者可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。今年將持續查核，並加強輔導業者落實減量。

環保局也呼籲消費者選購禮盒時遵守「一多三少」原則（產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少），以實際行動支持環保與在地產業，共同推動低碳永續生活。

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／仙人掌桿菌奶粉銷台！　食藥署：新安琪兒1批號下架
寶雅正妹店員被問翻！　IG曝光「其實不是員工」
台股新二哥！大廠觸漲停　市值首超車鴻海
還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10
日媒示警「台灣恐再爆冷門！」　讓侍Japan翻船
國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲速審總
谷立言：自由不是免費！美在島鏈拒止侵略　但不應獨自承擔

配合地籍圖重測到場指界　池上鄉地籍圖重測宣導1/27登場

南投縣年編1300萬出國學習獎助學金　26校37生國際舞台表現亮眼

落實源頭減量　台東縣環保局不定期查核過度包裝

婦幼校園巡迴宣導列車進台東校園　強化數位性別暴力防治

斥資5億！花蓮港9座震損碼頭無縫接軌修復　獲公共工程金質獎

農忙上路先清泥　關山警籲農友落實安全防事故

新北幼兒園三度訪關山　食農體驗拔蘿蔔樂趣多

台東警分局獲贈減碳淨水設備　提升員警飲水品質與執勤環境

表達愛與關心！　蘇俊賓臉書分享「國際擁抱日」溫馨由來

桃園中路微型轉運站啟用　提升公車調度效率與服務穩定度

包裝伴手禮台東

