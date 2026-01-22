落實源頭減量　台東縣環保局不定期查核過度包裝

▲台東縣環保局不定期查核過度包裝。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為落實源頭減量政策、降低環境負擔，台東縣環境保護局配合環境部相關規定，持續針對縣內網路購物包裝及在地伴手禮店家，辦理過度包裝不定期查核作業，透過實地查核與宣導，引導業者朝向包裝精簡、實用的方向調整。

台東縣政府表示，縣府近年積極推動源頭減量與循環經濟，透過制度建立與稽查落實，引導產業減少不必要包裝，呼應聯合國永續發展目標SDG12與SDG11，逐步打造永續宜居城市。

環保局指出，台東在地伴手禮業者多重視地方特色與永續經營，透過不定期稽查與輔導機制，協助業者檢視包裝設計是否符合規定，並將包裝減量理念融入日常營運，展現對環境責任的重視。

環保局說明，依《資源回收再利用法》及環境部「限制產品過度包裝」規定，糕餅、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類禮盒，包裝體積比須小於1，並限制包裝層數，違者可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。今年將持續查核，並加強輔導業者落實減量。

環保局也呼籲消費者選購禮盒時遵守「一多三少」原則（產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少），以實際行動支持環保與在地產業，共同推動低碳永續生活。