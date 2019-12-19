卓榮泰台南召開行動選務會議　要候選人「提高警覺、立即回應」

▲民進黨黨主席卓榮泰，偕同台南市長黃偉哲等人，邀集6位立委候選人團隊，召開行動選務會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為確保蔡英文總統連任、台南6席立委全壘打，民進黨黨主席卓榮泰18日結束高雄輔選行，晚間抵達台南，偕同台南市長黃偉哲、議會黨團幹事長林志聰以及台南競總黃先柱總幹事與李退之發言人，邀集6位立委候選人團隊，召開選務會議。

卓榮泰表示，要候選人「提高警覺、立即回應」，不只要加強自身的得票優勢，更不能輕忽對手的攻勢，確保達成小英總統連任、台南立委全壘打的勝選。

卓榮泰主席也要求候選人要加強組織經營能量，增進民眾政黨票的票投民進黨的意願，不只票票等值，更要「票票有價值」。總統票、立委票以及政黨票，一票都不能少，唯有民進黨國會過半，多數台灣人民共同的理想，才能逐步實現。

黃偉哲說明一貫以來，中共都國民黨互通一氣，運用各種資源企圖影響台灣的選舉結果。黃偉哲勉勵各候選人團隊，在面對財力雄厚的對手，我們可以輸在金錢，但不能輸在「骨力」!要用腳勤做好我們的組織經營工作，他更會以市政成績做為後盾，讓市民感受到民進黨的價值與執政成績，讓2020市民繼續擾持、認同民進黨的候選人。

黃先柱總幹事和卓榮泰主席說明，接續台南競總的活動規劃，除了加強地方的催、固票系統，也積極規劃1月初的造勢活動，達成全國最大的造勢場，讓整個台南熱起來，全力支持民進黨提名的候選人。同時也正著手安排蔡英文總統車隊與賴清德車隊在台南遊行路線。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下