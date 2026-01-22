美商務部長稱俞大㵢「大使」　林佳龍：美國把台灣視為國家

▲外交部長林佳龍接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者詹詠淇／台北報導

台美對等關稅獲捷報，除了15%不疊加外，還談妥了未來232條款對半導體及其衍生產品課徵關稅時的最優惠待遇。外交部長林佳龍今（22日）接受資深媒體人黃暐瀚專訪時，特別點名駐美代表俞大㵢與外交團隊「24小時備戰」的辛勞。林佳龍更透露一段幕後插曲，指出美國商務部長盧特尼克在互動中「身體很誠實」，第一時間就稱呼俞大㵢為「Ambassador Yu（俞大使）」，「其實美國就把台灣視為國家嘛，因為關稅談判就是主權的行為」。

外交部長林佳龍今（22日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。談及台美關稅談判團隊，林佳龍指出，談判團隊大家看到當然是行政院副院長鄭麗君領導的行政院經貿談判辦公室，「可是我們外交部，我們陳明祺政次是副總談判代表；我們的俞大㵢大使，我們是24小時欸，人家是大概還有時差，我們是24小時全部都在備戰狀態」。

黃暐瀚好奇詢問，為什麼美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）後來好像因為受到壓力，把頭銜改成台北經貿辦事處代表，「一開始他給俞大㵢代表的Title是大使欸」，為什麼俞大㵢可以跟美國的關係這麼好？

「其實美國就把台灣視為國家嘛，因為關稅談判就是主權的行為」，林佳龍直言，商務部比較沒有那種政治化，或整天被中共抗議，「所以他很自然的，也就是身體很誠實，第一個時間就講Ambassador Yu，就是俞大㵢」。黃暐瀚附和，「對，現場也是這樣叫他」。

林佳龍指出，談判時，簽署背景也是商務部，「所以中共當然氣得跳腳啊，因為這個不但是關稅談判，而且這涉及到主權行為」，台灣不只是贏得關稅談判，創造多贏，包括投資、得到安全、台美之間可以更密切的關係以外，其實在外交上也是非常加分。

林佳龍認為，雖然中共會抗議，「抗議不是證明了大家身體很誠實嘛？這自然的講話就會講大使」，最後談判簽署時就在商務部。