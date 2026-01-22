轟八炯「白癡言論」遭告加重誹謗獲不起訴　詹江村：法院認證

▲八炯、詹江村。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

國民黨桃園市議員詹江村去年在臉書批評網紅八炯「不意外側翼本來就是這種水平，八炯白癡的言論在網路上被炎上，翻車下不了台，改口說，他是在反諷，還揚言提告」等語，遭提告加重誹謗。而近日結果出爐，詹江村21日貼出不起訴處分書表示，八炯愛四處濫告最終敗訴，經法院認證，八炯影片裡面的言論是白癡言論。

詹江村21日貼出不起訴處分書表示，號外！號外！八炯愛四處濫告最終敗訴，經法院認證，八炯影片裡面的言論是白癡言論。

根據不起訴處分書內容指出，被告詹江村為桃園市議員，告訴人溫子渝之綽號為「八炯」。被告詹江村基於加重誹謗之犯意，於民國114年5月4日21時20分許，透過其臉書帳號名稱「詹江村」，在臉書上發表「不意外側翼本來就是這種水平，八炯白癡的言論在網路上被炎上，翻車下不了台，改口說，他是在反諷，還揚言提告」、「八炯過去說自己,是中南海聽床師，翻車之後，也說自己是在反諷」、「八炯說台灣的交通很爛，就是為了讓人民解放軍找不到路，我覺得這論述是引用于將軍的論點，有理有據，你怎麼說是反諷？難不成是綠營內訌，你想打臉誰」，等不實之內容，藉此既損告訴人之人格及社會評價。

不起訴處分書內容指出，被告詹江村涉犯加重誹謗罪嫌部分，細譯被告詹江村發表之上開文字(卷第78頁)，被告詹江村保就政論議題進行詮釋、發表個人見解，即便與告訴人判斷結果存有落差，仍係被告詹江村本於其從政經驗所為意見表達，殊非恣意謾罵抑或憑空杜撰之内容，故應劃歸憲法言論自由保障之範疇，尚難遽以誹謗罪相繩之理。

▼詹江村貼出不起訴處分書。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）