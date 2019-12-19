肯定警方成功圍捕炸彈客！蘇貞昌：強化候選人安全維護、全力防制選舉暴力





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

涉嫌在台南市後壁國民黨部放置爆裂物的吳姓嫌犯，14日在高雄市苓雅區一棟民宅當中，跟警方對峙12小時後，中彈被逮。行政院長蘇貞昌19日在行政院會肯定警方表現，同時強調，選戰進入最後倒數，務必全力防制選舉暴力、強化候選人安全維護。

蘇貞昌表示，本次炸彈案，內政部警政署全力偵辦、擬定策略，在沒有任何一位值勤同仁受傷的情況下，迅速成功完成攻堅圍捕任務，嫌犯所持有的炸藥威力強大，倘若真的讓他得逞，後果難以想像。對於警政署陳署長及刑事局黃局長的督鎮有方，以及相關警察同仁的表現，要特別給予肯定。

蘇貞昌指出，距離總統大選只剩下23天，不只是競選活動會越來越頻繁，各種意見表達的型態也會越來越多，甚至激進，儘管台灣是自由民主開放的社會，但一旦危害社會秩序、危及人民安全，就絕對不能容忍。

蘇貞昌指示，在這段關鍵期間，請內政部、法務部及各有關機關提高警覺，督飭所屬秉持依法行政、打擊暴力之原則，深入掌握各項情資，針對有暴力侵害之虞者，務求在第一時間主動介入查處，妥慎做好維安部署，嚴防衝突、糾紛及重大治安事件發生，全力防制選舉暴力，並強化候選人安全維護。