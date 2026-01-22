　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本將迎最強寒流！北陸積雪估破百公分　JR停駛、國道封閉

▲▼日本金澤市大雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本金澤市大雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本受到強烈冬季型氣壓分佈影響，以日本海側為中心的大雪已進入巔峰期。氣象廳22日陸續對滋賀縣、石川縣發布「顯著大雪相關情報」，各地積雪量瞬間激增。目前已知積雪導致多條高速公路預防性封閉、JR西日本6條路線全天停駛，甚至有市公車因打滑困在斜坡，交通大受影響。

滋賀、石川發布「顯著大雪情報」　積雪時速驚人

根據日本氣象廳觀測，日本海側地區雪勢強勁，滋賀縣彥根市在22日凌晨4時前的6個小時內，降雪量瞬間達到25公分，平地積雪迅速增加；石川縣金澤市21日晚間也出現6小時內降雪20公分的紀錄。

截至22日上午9時，各地降雪量持續攀升，兵庫縣朝來市和田山錄得23公分、群馬縣水上町22公分、北海道小樽市則有17公分。氣象廳警告，強大冷空氣將持續滯留至25日左右，北陸地區未來24小時預測降雪量恐高達100公分。

▲▼日本滋賀縣大雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本滋賀縣大雪。（圖／達志影像／美聯社）

京都鴨川披雪妝　市公車「受困斜坡」一度動彈不得

京都府北部及丹波山間部也迎來今冬最大雪量，舞鶴市22日早晨積雪達27公分。京都市區同樣一片銀白，北區鴨川附近的西賀茂橋積雪約3公分。

受積雪影響，22日上午7時許，京都市右京區一輛59路市公車，疑似因上坡路段積雪打滑，一度受困現場。據市交通局表示，公車在30至40分鐘後自行恢復行駛，所幸並無造成接觸事故或人員受傷，現場也有其他一般車輛出現打滑狀況。

JR部分全天停駛、高速公路大規模封閉

針對大雪威脅，交通機關採取預防性措施。JR西日本宣布，22日首班車起，包括北陸線（長濱至敦賀）、湖西線（近江舞子至近江塩津）、山陰線（園部至鳥取）以及舞鶴線、播但線、加古川線等6條路線部分區間，實施全天停駛。

道路交通方面，名神高速、北陸道、舞鶴若狹道及京都縱貫道等6條高速公路共7個區間，自21日晚間起實施「預防性通行禁止」。雖然部分區間在22日上午陸續解除，但名神高速等核心路段因雪勢猛烈，恢復通行時間仍無法確定。

氣象廳發布預警 非必要請勿外出

氣象廳特別呼籲，大雪可能導致車輛大規模受困及停電，民眾應避免非必要的外出。若必須駕車出門，請務必確認繞道資訊，並徹底準備冬用輪胎及雪鏈。

根據預報，警報級大雪將持續影響各地：

北海道、北陸、近畿、長野： 預警持續至22日傍晚或23日。

東北： 警報級大雪可能持續至25日。

東海、中國地區： 23日早晨前仍需嚴防強降雪。

由於預報仍有變動可能，請隨時確認最新氣象及交通情報。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
當沙包！新北幼兒園狠師踢踹50次　至少5童受害
29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！　弟慟證實噩耗
快訊／警政署公布重要警職人事　68人調整
快訊／國1「5車連環撞」！　後方紫爆大塞車
108公斤壯男暴走！猛揍護理師失去意識　院方怒：絕不寬貸
快訊／重磅交易！　釀酒人將王牌右投佩拉塔送走
2死內部圖曝光！疑對講機冒火光　小隊長救人雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

救援陷膠著！直升機墜阿蘇火山口　警曝「最新搜救方向」

南韓股市衝破天花板！KOSPI首破5000點　半導體、汽車輪流撐盤

拒打疫苗釀禍！美國麻疹病例創新高　前CDC官員示警

「媒體害梅根過得苦不堪言！」哈利王子情緒潰堤出庭

下一個委內瑞拉？傳美尋求「古巴共產政權垮台」　時間點曝光

日本將迎最強寒流！北陸積雪估破百公分　JR停駛、國道封閉

現實版《神鬼交鋒》！前空少冒充機師　4年成功詐騙百張免費機票

6大日常習慣「延緩老化」　哈佛科學家認證：飲食最重要

槍口對準美國？格陵蘭向全民發放「危機應對手冊」　呼籲備妥糧食

目睹正妹友遭前男友暴打！　川普小兒子「跨海報警」神救援

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

救援陷膠著！直升機墜阿蘇火山口　警曝「最新搜救方向」

南韓股市衝破天花板！KOSPI首破5000點　半導體、汽車輪流撐盤

拒打疫苗釀禍！美國麻疹病例創新高　前CDC官員示警

「媒體害梅根過得苦不堪言！」哈利王子情緒潰堤出庭

下一個委內瑞拉？傳美尋求「古巴共產政權垮台」　時間點曝光

日本將迎最強寒流！北陸積雪估破百公分　JR停駛、國道封閉

現實版《神鬼交鋒》！前空少冒充機師　4年成功詐騙百張免費機票

6大日常習慣「延緩老化」　哈佛科學家認證：飲食最重要

槍口對準美國？格陵蘭向全民發放「危機應對手冊」　呼籲備妥糧食

目睹正妹友遭前男友暴打！　川普小兒子「跨海報警」神救援

春節外送「小份量年菜」品項增2成　熱炒、異國料理變熱門

基隆勇消「摘面罩救人」殉職　卓榮泰致哀

救援陷膠著！直升機墜阿蘇火山口　警曝「最新搜救方向」

配合地籍圖重測到場指界　池上鄉地籍圖重測宣導1/27登場

台中男被嗆「軟爛囡仔」不爽就殺人　同夥送槍遞子彈也被起訴

臉部表情會「透露祕密」？研究揭自閉症者「情緒表達」不一樣

南投縣年編1300萬出國學習獎助學金　26校37生國際舞台表現亮眼

Grok Imagine新功能亮相　正式支援10秒AI影片生成

陳菁徽轟賴清德拒赴國會　批「消失的總統」暴露偏執與懦弱

谷立言：自由不是免費！美國在島鏈拒止侵略　但也不應獨自承擔

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

國際熱門新聞

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終於圓夢退休

快訊／川普宣布與北約建立格陵蘭協議架構：撤消歐洲8國加徵關稅

川普最新民調亮紅燈！　美71％民眾認為「國家已經失控」

沒人下去過火山口裡！消防：搜救未知數

快訊／川普：我想要的不過是一塊冰

美股勁揚近600點！川普「不會對格陵蘭動武」　台積電ADR收跌

川普插旗AI圖將成真？　格陵蘭傳割地給美軍建基地

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

黃仁勳：AI時代藍領最吃香　年薪上看300萬

飯店女遭爆頭亡！男友視訊目睹全程

川普拋「不動武」格陵蘭　美股齊漲

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

更多熱門

相關新聞

今天到明晨濕冷「高山有零星降雪」　明白天起回溫

今天到明晨濕冷「高山有零星降雪」　明白天起回溫

強烈大陸冷氣團影響下，今天清晨下探5.7度，北部及東半部感受濕冷，預計明天至周六逐漸減弱，降雨趨緩，各地逐步回溫，北部及宜蘭受輻射冷卻影響，局部仍有11度低溫，周末天氣穩定，下周二又有一波冷空氣影響。

日狼師偷拍群組曝　女童更衣片每套賣2萬

日狼師偷拍群組曝　女童更衣片每套賣2萬

阿蘇直升機墜火山口「毒氣+深谷」搜救難

阿蘇直升機墜火山口「毒氣+深谷」搜救難

自民黨大選公約出爐　重申台海和平穩定

自民黨大選公約出爐　重申台海和平穩定

北部失守10度大關！今明冷氣團發威「冷一整天」

北部失守10度大關！今明冷氣團發威「冷一整天」

關鍵字：

大雪日本天氣北陸日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

唱歌突OHCA恐植物人　妻：他都說休息一下就好

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　新地主1.9億買「只清理不開發」

霍諾德徒手攀101「怎大便尿尿」？本人解答

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面