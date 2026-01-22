日本將迎最強寒流！北陸積雪估破百公分　JR停駛、國道封閉

▲日本金澤市大雪。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本受到強烈冬季型氣壓分佈影響，以日本海側為中心的大雪已進入巔峰期。氣象廳22日陸續對滋賀縣、石川縣發布「顯著大雪相關情報」，各地積雪量瞬間激增。目前已知積雪導致多條高速公路預防性封閉、JR西日本6條路線全天停駛，甚至有市公車因打滑困在斜坡，交通大受影響。

滋賀、石川發布「顯著大雪情報」 積雪時速驚人

根據日本氣象廳觀測，日本海側地區雪勢強勁，滋賀縣彥根市在22日凌晨4時前的6個小時內，降雪量瞬間達到25公分，平地積雪迅速增加；石川縣金澤市21日晚間也出現6小時內降雪20公分的紀錄。

截至22日上午9時，各地降雪量持續攀升，兵庫縣朝來市和田山錄得23公分、群馬縣水上町22公分、北海道小樽市則有17公分。氣象廳警告，強大冷空氣將持續滯留至25日左右，北陸地區未來24小時預測降雪量恐高達100公分。

▲日本滋賀縣大雪。（圖／達志影像／美聯社）



京都鴨川披雪妝 市公車「受困斜坡」一度動彈不得

京都府北部及丹波山間部也迎來今冬最大雪量，舞鶴市22日早晨積雪達27公分。京都市區同樣一片銀白，北區鴨川附近的西賀茂橋積雪約3公分。

受積雪影響，22日上午7時許，京都市右京區一輛59路市公車，疑似因上坡路段積雪打滑，一度受困現場。據市交通局表示，公車在30至40分鐘後自行恢復行駛，所幸並無造成接觸事故或人員受傷，現場也有其他一般車輛出現打滑狀況。

JR部分全天停駛、高速公路大規模封閉

針對大雪威脅，交通機關採取預防性措施。JR西日本宣布，22日首班車起，包括北陸線（長濱至敦賀）、湖西線（近江舞子至近江塩津）、山陰線（園部至鳥取）以及舞鶴線、播但線、加古川線等6條路線部分區間，實施全天停駛。

道路交通方面，名神高速、北陸道、舞鶴若狹道及京都縱貫道等6條高速公路共7個區間，自21日晚間起實施「預防性通行禁止」。雖然部分區間在22日上午陸續解除，但名神高速等核心路段因雪勢猛烈，恢復通行時間仍無法確定。

氣象廳發布預警 非必要請勿外出

氣象廳特別呼籲，大雪可能導致車輛大規模受困及停電，民眾應避免非必要的外出。若必須駕車出門，請務必確認繞道資訊，並徹底準備冬用輪胎及雪鏈。

根據預報，警報級大雪將持續影響各地：

北海道、北陸、近畿、長野： 預警持續至22日傍晚或23日。

東北： 警報級大雪可能持續至25日。

東海、中國地區： 23日早晨前仍需嚴防強降雪。

由於預報仍有變動可能，請隨時確認最新氣象及交通情報。