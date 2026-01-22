批卓榮泰龜縮辯論沒擔當　黃國昌：白軍購特別條例週末開會後定稿

記者蘇靖宸／台北報導

行政院長卓榮泰昨向在野黨下戰帖辯論115年度總預算，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（22日）說，他馬上接招了以後，卓榮泰卻龜縮，怎麼怯懦成這樣？沒有勇氣跟擔當，總統賴清德是否應考慮親上陣。至於民眾黨團針對1.25兆國防特別預算條例將提黨版，黃國昌說，這個週末會再進行最後一次的諮詢會議，等到這次的諮詢會議過後就會定稿。

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌22日在立法院受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

針對卓榮泰昨下戰帖，要和在野黨就3兆350億115年度中央政府總預算與立法院進行直接辯論，黃國昌昨聽聞後表示，願意比照大選規模由電視台協調辦理、全程直播。但行政院則說，國會就是最好的公開平台，卓榮泰非常期待能在國會殿堂與黃國昌辯論。

針對卓榮泰說要公開辯論，黃國昌22日在立法院受訪表示，卓榮泰說要直接辯論，「我馬上接招啦」，但他很驚訝，他接招了以後，卓卻馬上龜縮回去，「我真的沒有辦法想像，一個堂堂的行政院院長怎麼會怯懦成這個樣子？」在公開平台上直接辯論，把道理說清楚不是很好嗎？不過既然卓選擇龜縮，如此沒有勇氣跟擔當，那賴清德是不是應該考慮親自上陣？

黃國昌說，不僅針對總預算，針對軍購特別條例一併納入辯論的範圍，如果賴清德跟他直接辯論，多數的台灣人民覺得賴講得有道理，覺得行政院所推出來的軍購特別條例那7個條文要1.25兆非常有理由，民眾黨8票支持行政院版的軍購特別條例。黃也說，這是直接訴諸民意，解決目前的爭執最有效的方式，而賴也應清楚講明白，到底要強化國防、自我防衛能力，是付了錢就好，還是要拿到武器才能夠提升自我防衛的能力。

針對1.25兆軍購特別條例，黃國昌日前表示民眾黨團已經準備好了，媒體今也詢問何時會提出。黃國昌回應，「我在等賴清德總統啊，我希望他可以站出來公開辯論」，如果多數的台灣人民認為賴講的有道理，那民眾黨就支持行政院版，但按照民進黨現在態度，真的不知道是希望國家繼續往前進，還是繼續透過自己的固執，讓國家持續空轉跟內耗，希望賴清德有勇氣一點

黃國昌表示，至於台灣民眾黨要提的版本，「我說過，我們早就準備好了，這個週末我們會再進行最後一次的諮詢會議，等到這次的諮詢會議過了以後就會定稿了」。