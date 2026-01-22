　
國際

「媒體害梅根過得苦不堪言！」哈利王子情緒潰堤出庭

哈利王子和妻子梅根脫離英國王室近6年。翻攝The British Royal Family臉書）

▲哈利王子和妻子梅根脫離英國王室近6年。（圖／翻攝The British Royal Family臉書）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）近來從美國返回英國，21日現身倫敦高等法院，為控告英國小報出庭作證。他在結束近2小時的證詞後情緒潰堤，哽咽指英國媒體多年來持續攻擊他與家人，更讓他的妻子梅根（Meghan Markle）「過得苦不堪言」。

法庭上為何一度哽咽？　哈利控英媒讓家人再陷折磨？

哈利21日出庭作證，為自己控告英國《每日郵報》（Daily Mail）出版商「聯合報紙有限公司」（Associated Newspapers）一案作最後陳述。哈利轉向法官時情緒激動，坦言這場官司與相關報導，已對家人造成沉重打擊。他表示：「當我站在這裡、選擇對抗他們，這一切就沒有停止過，他們持續追著我不放。」哽咽道：「他們也讓我的妻子過得苦不堪言，法官大人。」

當被問及長年訴訟與相關報導帶來的影響時，哈利直言：「情況只有更糟，沒有改善。」他更強調，在這場法律攻防過程中，讓家人再次被迫經歷這一切，根本就是錯的，「真正需要的是道歉與究責，這是一段非常可怕的經歷。」美媒《People》記者全程旁聽指出，哈利在結束證詞時近乎落淚，數度停頓，語氣充滿壓力與疲憊。

哈利王子對英媒提告，近日返回倫敦出庭作證。（翻攝X@DTPORGE）

▲哈利王子對英媒提告，近日返回倫敦出庭作證。（圖／翻攝X@DTPORGE）

為何說「真正站在被告席的是他們」？　哈利要的是道歉還是究責？

庭訊結束後，哈利王子發言人也發表聲明，直指被告方的交叉詰問「顯得力不從心」。聲明指出：「今日的交叉詰問語氣強硬，但在哈利王子的檢視下迅速瓦解。聯合報紙有限公司僅花2小時問訊，甚至完全避開14篇文章中的10篇，只想盡快讓他下證人席。」

哈利本人也在庭後補充表示：「今天，我們再次提醒《每日郵報》集團，誰才是真正站在被告席上，以及為什麼會走到這一步。」

哈利是7名提告人之一，其他原告還包括艾爾頓強（Elton John）、伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）等英國名人。他們共同控訴該媒體集團涉及非法蒐集個資。對此，聯合報紙有限公司對相關指控全面否認。此案也被視為哈利「對英國媒體的最後一場主動訴訟」。

在證人書面聲明中，哈利提到，2016年與梅根戀情公開後，媒體對她的攻擊愈演愈烈，甚至出現「惡意、騷擾性、且有時帶有種族歧視的報導」。他表示，當梅根懷孕、以及兒子亞契（Prince Archie）出生後，情況更進一步惡化，這也成為他決定採取法律行動的關鍵原因。

此次出庭作證，也讓外界想起哈利去年與《太陽報》出版商達成和解，對方不僅支付高額賠償金，還罕見公開道歉，承認曾有不法行為。而哈利本週從美國加州返英，參與預計長達9週的審理。他曾多次表示，這場官司不只是為了自己，而是為了要求英國媒體「負起責任」。


01/20 全台詐欺最新數據

496 2 0328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

谷立言：自由不是免費！美在島鏈拒止侵略　但不應獨自承擔
當沙包！新北幼兒園狠師踢踹50次　至少5童受害
29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！　弟慟證實噩耗
快訊／警政署公布重要警職人事　68人調整
快訊／國1「5車連環撞」！　後方紫爆大塞車
108公斤壯男暴走！猛揍護理師失去意識　院方怒：絕不寬貸
快訊／重磅交易！　釀酒人將王牌右投佩拉塔送走
2死內部圖曝光！疑對講機冒火光　小隊長救人雙亡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

救援陷膠著！直升機墜阿蘇火山口　警曝「最新搜救方向」

南韓股市衝破天花板！KOSPI首破5000點　半導體、汽車輪流撐盤

拒打疫苗釀禍！美國麻疹病例創新高　前CDC官員示警

下一個委內瑞拉？傳美尋求「古巴共產政權垮台」　時間點曝光

日本將迎最強寒流！北陸積雪估破百公分　JR停駛、國道封閉

現實版《神鬼交鋒》！前空少冒充機師　4年成功詐騙百張免費機票

6大日常習慣「延緩老化」　哈佛科學家認證：飲食最重要

槍口對準美國？格陵蘭向全民發放「危機應對手冊」　呼籲備妥糧食

目睹正妹友遭前男友暴打！　川普小兒子「跨海報警」神救援

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

春節外送「小份量年菜」品項增2成　熱炒、異國料理變熱門

基隆勇消「摘面罩救人」殉職　卓榮泰致哀

救援陷膠著！直升機墜阿蘇火山口　警曝「最新搜救方向」

配合地籍圖重測到場指界　池上鄉地籍圖重測宣導1/27登場

台中男被嗆「軟爛囡仔」不爽就殺人　同夥送槍遞子彈也被起訴

臉部表情會「透露祕密」？研究揭自閉症者「情緒表達」不一樣

南投縣年編1300萬出國學習獎助學金　26校37生國際舞台表現亮眼

Grok Imagine新功能亮相　正式支援10秒AI影片生成

陳菁徽轟賴清德拒赴國會　批「消失的總統」暴露偏執與懦弱

谷立言：自由不是免費！美國在島鏈拒止侵略　但也不應獨自承擔

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終於圓夢退休

快訊／川普宣布與北約建立格陵蘭協議架構：撤消歐洲8國加徵關稅

川普最新民調亮紅燈！　美71％民眾認為「國家已經失控」

沒人下去過火山口裡！消防：搜救未知數

快訊／川普：我想要的不過是一塊冰

美股勁揚近600點！川普「不會對格陵蘭動武」　台積電ADR收跌

川普插旗AI圖將成真？　格陵蘭傳割地給美軍建基地

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

黃仁勳：AI時代藍領最吃香　年薪上看300萬

飯店女遭爆頭亡！男友視訊目睹全程

川普拋「不動武」格陵蘭　美股齊漲

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

微波家鄉菜遭嫌臭！印度學霸怒告美大學「食物歧視」

微波家鄉菜遭嫌臭！印度學霸怒告美大學「食物歧視」

美國科羅拉多大學波德分校（University of Colorado, Boulder）爆發一起備受關注的校園歧視爭議，2名印度博士生因在校內使用微波爐加熱家鄉菜餚，遭校方人員以「氣味刺鼻」為由制止，隨後更面臨一連串學術報復。這場被視為對抗「食物歧視（food racism）」的法律戰最終以校方支付20萬美元（約新台幣632萬元）達成和解收場。

好市多「地雷清單」曝光！前員工勸：這7樣東西別買

好市多「地雷清單」曝光！前員工勸：這7樣東西別買

孫芸芸女兒「仙女菜單」大公開

孫芸芸女兒「仙女菜單」大公開

幼兒園月費上萬要面試！醫師兒「活潑健康」竟被刷掉

幼兒園月費上萬要面試！醫師兒「活潑健康」竟被刷掉

美副總統范斯40歲夫人懷第4胎

美副總統范斯40歲夫人懷第4胎

鏡週刊梅根哈利

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

唱歌突OHCA恐植物人　妻：他都說休息一下就好

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　新地主1.9億買「只清理不開發」

霍諾德徒手攀101「怎大便尿尿」？本人解答

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

