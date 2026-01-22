力拚今年達陣！　林佳龍：正與美洽談增設亞利桑那州辦事處

▲外交部長林佳龍接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍日前指出，外交部對應政策規劃，強化服務據點與能量，積極推動增設在亞利桑那州鳳凰城辦事處，提供整合式政府服務，促進台美雙向投資與服務交流的各項需求。林佳龍今（22日）表示，希望在今年內能正式的設處，「我們就是朝這方向正在規劃，然後跟美國在談」。

外交部長林佳龍今（22日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。黃暐瀚詢問，因為台積電在亞利桑那州設廠，這邊台灣人越來越多，有考慮在亞利桑那州設辦事處？

目前亞利桑那州是歸洛杉磯辦事處轄管，林佳龍指出，台積電寶寶就300個，很多供應鏈都揪團要去，像是台灣的創業楷模，組成半導體供應鏈德鑫一號、二號、三號，「我們要去服務他，所以我們跟美國有在交涉，就是說我們應該在那邊要設點，甚至發展為辦事處」。

林佳龍表示，而且現在直航，「你光看那個航空公司，他們最敏感了，哪裡有商機他們就會飛哪裡」，以鳳凰城來講，星宇航空、華航都已經直航了；而德州是另一個重點，休士頓、達拉斯、奧斯汀三角，「台灣投資美國是雙向的，所以我們必須在那邊設點或辦事處，或所謂的Taiwan Tower」，讓台灣投資美國一站式服務，同樣美國投資台灣也可以一站式服務。

黃暐瀚追問，亞利桑那州以後可能會有辦事處？現在談到什麼階段？林佳龍說，「有啊，我們就是朝這方向正在規劃，然後跟美國在談」，因為這是符合雙邊利益，所以就是希望在今年內能正式的設處，設處之前已經會有專人在那邊設點提供一站式服務。

黃暐瀚好奇問到，美方不反對是不是？林佳龍說，這要走行政程序，基本上是符合雙邊的利益，「我們就把程序走好」。