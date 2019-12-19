民眾黨「全台大眾走」今起跑　柯文哲嘆：有錢政黨可以買網紅

記者楊亞璇／台北報導

2020選戰進入倒數，為搶攻政黨票，民眾黨19日正式啟動「全台大眾走」，由民眾黨發起人蔡壁如領軍，帶領黨籍不分區立委提名人，背著大旗和大氣球展開造勢，第一站從花蓮出發，預計明年1月10日選前一天回到台北。黨主席柯文哲感嘆，我們不太可能像一些比較有錢的政黨，可以買大量的廣告、網紅，只能以最簡約的方式在各地展現出來。

民眾黨為此於19日在台北車站召開記者會，柯文哲來到現場授旗幫隊伍打氣。柯文哲致詞指出，從8月6號倉促之間宣布成立政黨，到9月中開始收黨員，到現在已經接近1萬名，有很多人自己準備氣球，找同伴穿上背心在全台各地夜市或人潮多的地方宣傳，而且這些都是志工，沒有給他們任何經費 ，我們真的做到是來自民間的力量。

柯文哲說，坦白講有時候禮拜一早上起床的時候都覺得好累，因為六日在台灣各地，不管是輔選行程或座談會，但他還是堅持七點半準時開工，雖然有時候覺得好累，但是想到這些人無怨無悔、無私的奉獻，這是回饋的力量，讓我們有力量堅持做下去。

柯文哲指出，我們不太可能像一些比較有錢的政黨，可以買大量的廣告、網紅，只能以最簡約的方式，在全台各地人潮比較多的地方，把我們展現出來，繼續努力，希望台灣因為有我們可以變得更好。

全台大眾走活動將從東部開始，經由花蓮、台東往南到屏東、高雄，接著再到中彰投、桃竹苗，最後預計1月10日回到台北的「選前之夜」。柯文哲也將於28日展開兩周的全台車隊掃街行程，由「全台大眾走」先暖身，而後兵分兩路進行全國拜票。

▲柯文哲出席「全台大眾走，15反顧向前走」活動。（圖／記者周宸亘攝，下同）

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