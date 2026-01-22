下一個委內瑞拉？傳美尋求「古巴共產政權垮台」　時間點曝光

▲圖為古巴國旗。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

華爾街日報報導，美國川普政府在成功迫使委內瑞拉總統換人當，目前把目標鎖定古巴，正在尋找古巴政府內部人士協助達成協議，試圖在年底前促成古巴共產政權垮台。

知情人士透露，川普政府評估認為，古巴經濟已瀕臨崩潰邊緣，且在失去委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）這名重要資助者之後，古巴政府處於前所未有的脆弱狀態。

古巴共產政權迄今已執政該國數十年。官員指出，現階段並無相關終結古巴共產政權的具體計畫，但馬杜洛被抓及其盟友做出的讓步，已成為對古巴的藍圖範本與警告。

The Nation指出，美國對委內瑞拉展開軍事行動，試圖重新確立美國在西半球的帝國霸權，且古巴顯然已成為其攻擊目標。比起其他任何國家，古巴在美國推翻馬杜洛政權的行動中損失最為慘重，古巴失去其最親密的全球盟友，以及源於這段長期且緊密聯盟的資源，本就奄奄一息的經濟受到衝擊。

在1月3日之前，委內瑞拉每日向古巴供應約3萬至3.5萬桶原油，約占古巴總能源需求的四分之一，古巴並非支付現金，而是以人力服務來償付這些石油，例如保安人員、醫療團等。此外，古巴經常將部分石油轉售給中國大陸，籌集資金進口包括食品和藥品在內的其他基本物資。

只不過隨著美國掌控委內瑞拉石油工業產業，古巴失去主要石油供應，且無明確替代方案。經濟學家托雷斯（Ricardo Torres）坦言，情勢非常危險，古巴如今很脆弱。曾任盧比歐參議院幕僚及競選總統時期的政治顧問克羅尼格（Matthew Kroenig）直言，「古巴可能是下一個（目標）」。