社會 社會焦點 保障人權

木棍插嘴旋轉！前員工討薪慘被打死棄屍　養雞場老闆判13年定讞

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲台南養雞場老闆殺害前員工，判刑13年定讞。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台南市某養雞場老闆林奕銘，因與離職的謝姓員工發生薪資糾紛，謝男2024年2月間兩度到養雞場放鞭炮討薪資。林男不滿，持木棍將謝男打倒在地，並以木棍插入謝男嘴中旋轉，而後將謝男推下5公尺深的橋下奪命。一審台南地院國民法官將他判刑13年，二審維持。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

判決指出，林奕銘與謝姓員工發生薪資糾紛，謝男不滿，在2024年2月7日上午，騎乘機車到養雞場外面燃放鞭炮；第二天上午，謝男再度騎機車前來燃放鞭炮，林男聽聞聲響後，抓起兩根木棍衝出查看。

2人在養雞場外發生衝突，林男將謝男打倒在地，以木棍攻擊謝男頭部、口鼻。林男殺紅了眼，竟將木棍插入謝男的口中，並加以旋轉，以致謝男傷重無法抵抗。林男眼見對方已經倒地不起，先騎乘謝男機車到數十公尺外之頂店橋，從紐澤西護欄旁缺口將機車推落橋下。之後他再返回，將謝男拖拉至頂店橋後，從紐澤西護欄旁缺口推落5公尺深的橋下。謝男因頭頸部外傷、顱底右眼眶骨及甲狀軟骨骨折、鼻根至下巴及左右臉頰皮膚缺損，不治身亡。

林男原本打算製造交通事故、謝男意外身亡的假象。但檢警追查後，鎖定林男犯案，林男也於案發後10日自行投案。案經偵查終結後，檢方依照殺人罪嫌對林男提起公訴。一審台南地院由國民法官審理。

國民法官審理時，林男否認殺人，辯稱當時僅有教訓對方的意思，但國民法官認為他下手下手力道十分猛烈，被害人生前承受痛楚難以想像；且林男當下竟沒有選擇救護被害人，反而斷絕被害人生存的機會，顯見林男有致人於死的意圖，確實成立殺人罪。

而林男也在庭上提出200萬元與家屬和解，但家屬不接受，改要求400萬元賠償；林男事後雖然允諾，但卻未提出任何金錢。最後國民法官認定林男惡性重大，判處有期徒刑13年。案件上訴第二審，台南高分院也維持相同刑度。全案再上訴第三審，最高法院審理後，22日駁回上訴定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

法律人權國民法官養雞場討薪水殺人三審最高法院定讞前員工

讀者迴響

