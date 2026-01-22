史上罕見！台南9萬坪地遭傾倒營建廢棄物　檢起訴102人27家公司

▲檢警環聯手查緝非法營建廢棄物掩埋場，開挖現場怵目驚心，南檢依法起訴許姓被告等102人及27家公司。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦大規模非法營建廢棄物案件，歷經2年密集偵查，日前偵查終結，依法起訴許姓被告等102人及27家公司，案件規模、涉案人數與破壞土地面積，堪稱近年罕見。

本案由台南地檢署主任檢察官劉修言、檢察官林昆璋指揮，會同環境部環境管理署南區環境管理中心、台南市環保局，並動員市警局刑大等單位共同偵辦。

檢方查出，許姓夫婦結合營建包商、運輸司機、土地提供者、挖土機司機及現場管理人等，自2023年5月至2025年2月間，為牟取不法利益、規避清除與處理費用，未依法申報、未取得清除處理文件，將未經分類、混雜水泥塊、磚瓦、瀝青、鋼筋、大理石、矽酸鈣板等營建事業廢棄物，運送並非法傾倒、掩埋於台南市南區、安南、新市、新化、左鎮、關廟、仁德等23處土地、魚塭與農地，甚至包括七股竹橋、十一份、頂山等3處光電場預定地。非法回填土地多達168筆，總面積達29萬6557平方公尺（約8萬9708坪），約等同40座足球場，並從中獲取不法利益高達2865萬2848元。

偵辦期間，檢警環動員約350人次，搜索78處所，開挖非法掩埋場19處30次，拘提22人、傳喚101人，並羈押10人，同時查扣曳引車、營業半拖車、挖土機、推土機等犯罪工具。檢方另於2025年8、9月間，囑託行政執行署台南分署拍賣15部犯罪車輛與機具，拍賣金額達906萬4千元。

檢方依《廢棄物清理法》，起訴102名自然人涉非法提供土地回填、非法清除處理廢棄物罪嫌，另對27家公司依法科以法人罰金。檢方強調，將持續強力打擊破壞國土、污染環境的不法行為。