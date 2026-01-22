攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

記者蘇靖宸／台北報導

針對民眾黨立法院黨團總召黃國昌日前出席立法院外交國防委員會後，一度將1.25兆軍購的機密資料攜出場，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（22日）向北檢告發黃涉違《國家機密保護法》與《刑法》。對此，黃國昌回應，民進黨這群人非常可笑，昨天告，今天又告，是搞不清楚到底要適用什麼法條嗎？奉勸這群法盲不要一天到晚秀下限，等到檢察官作出不起訴處分後，民進黨到時候千萬不要躲起來。

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌22日在立法院受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

針對1.25兆國防特別預算條例，國防部長顧立雄19日到立法院外交國防委員會就「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」進行報告，全程採秘密會議，但與會的黃國昌卻一度將機密資料攜出場。黃國昌稱，走到樓梯口時發現手上一堆資料不小心夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回會議室繳回，前後時間不到30秒。但民進黨調閱監視器發現時間達1分15秒，其中42秒，黃國昌完全消失於監視器死角；陳培瑜22日代表民進黨團到地檢署，正式告發黃涉嫌重大違反《國家機密保護法》與《刑法》。

針對被民進黨團提告，黃國昌在立法院表示，民進黨這群人非常可笑，昨天不是告了，今天又告，「所以這幾天一直在看法條，搞不清楚到底要適用什麼法條嗎？」針對這群法盲要刻意炒作這議題，他奉勸在立法院裡好好做立委該做的事情，不要一天到晚秀下限。

對於民進黨質疑消失攝影機的時間夠拍好幾張照片，黃國昌回應，「沒有關係啊，我們就等著看嘛」，等到檢察官作出不起訴處分後，到時候民進黨對他濫行告訴再添了一筆、被狠狠打臉的時候，「千萬不要躲起來喔，到時候千萬不要躲起來喔」。