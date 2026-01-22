　
民生消費

好市多「20年前折價券」還能用！網驚呼：收藏價值比500還高

▲網友分享，將近20年前好市多折價券還能使用。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」

▲網友分享，將近20年前好市多折價券還能使用，在臉書引發討論。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）近來會費調漲引發話題，而一名網友在社群分享，在櫃台排隊時，看到有人拿出一張發黃的500元抵用券，要用來續約會員，該張券推測「至少20年以上」，沒想到還能使用。有網友看了表示「這張紀念價值比500還高，用了可惜啊！」好市多官方也回應，感謝會員多年來妥善保存。

網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享，在賣場櫃台排隊結帳時，看到有人拿出一張泛黃的「500元會員費抵用券」，當下連拿出抵用券的會員本人，看起來都相當緊張，似乎擔心會被退件，沒想到真的可以用。

▲▼網友分享，將近20年前好市多折價券還能使用。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」

▲網友分享，將近20年前好市多折價券還能使用。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」）

貼文中也形容，這張抵用券充滿年代感，且標示未設使用期限，讓他忍不住表示「好市多在台灣原來已經這麼久了」，並補充照片是向當事人借來拍攝。

貼文曝光後，引發其他網友熱烈討論，不少人笑稱這根本是「時光膠囊」，也有人認為「這張要是沒折痕，收藏價可能有800+」、「這張紀念價值比500還高。用了可惜啊！」還有人解答最早的好市多門市，「1997年1月，台灣第一家好市多在高雄市前鎮區開幕。」

對此，台灣好市多官方今（22）日回應，針對社群分享「會員費抵用券」，是好市多早期發行，感謝會員保留至今，以及對好市多的長久支持。

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

好市多「地雷清單」曝光！前員工勸：這7樣東西別買

好市多「地雷清單」曝光！前員工勸：這7樣東西別買

美式賣場好市多（Costco）以高CP值、大份量深受台灣民眾喜愛，但並非每樣商品都值得入手！近日外媒引述多位好市多現任與前任員工的觀察，指出有7類商品其實是「退貨常客」或「隱形成本高」。令人驚訝的是，連吸塵器界的高端品牌與知名的膠囊咖啡機都榜上有名。

快退貨！好市多致電會員「韓國撫紋棒涉蘇丹紅」

快退貨！好市多致電會員「韓國撫紋棒涉蘇丹紅」

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

好市多熟食悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

好市多熟食悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

