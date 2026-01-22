好市多「20年前折價券」還能用！網驚呼：收藏價值比500還高

▲網友分享，將近20年前好市多折價券還能使用，在臉書引發討論。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）近來會費調漲引發話題，而一名網友在社群分享，在櫃台排隊時，看到有人拿出一張發黃的500元抵用券，要用來續約會員，該張券推測「至少20年以上」，沒想到還能使用。有網友看了表示「這張紀念價值比500還高，用了可惜啊！」好市多官方也回應，感謝會員多年來妥善保存。

網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享，在賣場櫃台排隊結帳時，看到有人拿出一張泛黃的「500元會員費抵用券」，當下連拿出抵用券的會員本人，看起來都相當緊張，似乎擔心會被退件，沒想到真的可以用。

貼文中也形容，這張抵用券充滿年代感，且標示未設使用期限，讓他忍不住表示「好市多在台灣原來已經這麼久了」，並補充照片是向當事人借來拍攝。

貼文曝光後，引發其他網友熱烈討論，不少人笑稱這根本是「時光膠囊」，也有人認為「這張要是沒折痕，收藏價可能有800+」、「這張紀念價值比500還高。用了可惜啊！」還有人解答最早的好市多門市，「1997年1月，台灣第一家好市多在高雄市前鎮區開幕。」

對此，台灣好市多官方今（22）日回應，針對社群分享「會員費抵用券」，是好市多早期發行，感謝會員保留至今，以及對好市多的長久支持。