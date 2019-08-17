李佳芬稱「批太多公文不正常」 蘇貞昌：人民託付就是你要認真

▲李佳芬。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜稱自己每天至少批10份公文，讓政壇掀起「批公文大賽」。韓國瑜夫人李佳芬16日受訪時回應，文官體制本來就是分層負責，若全部都扛在首長身上，就不需要設立分層授權的體制，「行政首長批太多的公文，是不正常的」。對此，行政院長蘇貞昌17日受訪時回應，人民要求首長有最起碼的努力。

針對韓國瑜自稱每天至少批10份公文，行政院長蘇貞昌16日受訪時傻眼表示，自己批的公文常常要分好幾批抱走，堆起來比人還高，重點是工作也不只有批公文，身為人民託付責任的公務員，一定要堅守崗位。

對此，李佳芬16日於台北受訪時表示，如果一個行政首長不放權，所有公文就會通通到你頭上來，文官體制本來就是分層負責，若全部都扛在首長身上，就不需要設立副市長、局處首長、科長、主秘，依照分層授權的體制，行政首長批太多的公文，是不正常的。

對於李佳芬說法，蘇貞昌17日受訪時表示，人民選所有的行政首長，都應該要記住，人民託付的就是你要認真、在崗位上努力，首長更要以身作則，如果上面的人不專心、不用心、不努力、不守住崗位，下面絕對螺絲掉滿地，一定會出各種事情，人民會大大失望，「這也就是人民要求首長最起碼的努力跟責任，希望所有的首長都不要辜負人民的付託」。

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