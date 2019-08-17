韓國瑜稱被國家機器監控　蔡英文：我們不會做這種事

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長韓國瑜打麻將的畫面被偷拍且曝光之後，宣稱被國家機器監控，總統蔡英文17日參訪企業時表示，行政院長蘇貞昌已說過國家機器很忙，不會做這種事，她再強調一次，「我們不會做這種事情」。

▲蔡英文表示，國家機器很忙，不會監控韓國瑜。（圖／記者鄧木卿攝）

▲蔡英文表示，在適當時間會提出副手人選。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文上午參訪台中市般若科技公司，般若主要生產水上摩拖車和快艇的螺旋槳，在國際上佔有很大市占率，蔡誇說不但是冠軍企業，更是幸福企業。

被問到韓國瑜在峇里島和友人打麻將的畫面曝光後，辯稱是被國家機器監控著，蔡英文反問在場媒體，「昨天沒有聽行政院長講過嗎？我們國家機器很忙，不會做這種事情」，蔡接著又說一次，「我們不會做這種事情」。

至於有民調顯示，蔡總統贏韓國瑜16個百分點，她笑著說，她有標準答案，每一個民調都有做民調的時間點，跟背後的一定思考，所以就參考用，她現在是執政者，最重要的工作就是要把國政做好，把經濟做好，把人民照顧好，國防也做好，這是現在的執政者最重要的事情。

外傳韓國瑜找張忠謀搭檔參選，蔡英文也說，民進黨是團結的，對於2020的選戰有信心，也會在適當的時間點，提出最佳的組合。