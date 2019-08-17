　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜稱被國家機器監控　蔡英文：我們不會做這種事

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長韓國瑜打麻將的畫面被偷拍且曝光之後，宣稱被國家機器監控，總統蔡英文17日參訪企業時表示，行政院長蘇貞昌已說過國家機器很忙，不會做這種事，她再強調一次，「我們不會做這種事情」。

▲蔡英文指，國家機器很忙，不會監控韓國瑜。（圖／記者鄧木卿攝）

▲蔡英文表示，國家機器很忙，不會監控韓國瑜。（圖／記者鄧木卿攝）

▲蔡英文指，國家機器很忙，不會監控韓國瑜。（圖／記者鄧木卿攝）

▲蔡英文表示，在適當時間會提出副手人選。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文上午參訪台中市般若科技公司，般若主要生產水上摩拖車和快艇的螺旋槳，在國際上佔有很大市占率，蔡誇說不但是冠軍企業，更是幸福企業。

被問到韓國瑜在峇里島和友人打麻將的畫面曝光後，辯稱是被國家機器監控著，蔡英文反問在場媒體，「昨天沒有聽行政院長講過嗎？我們國家機器很忙，不會做這種事情」，蔡接著又說一次，「我們不會做這種事情」。

至於有民調顯示，蔡總統贏韓國瑜16個百分點，她笑著說，她有標準答案，每一個民調都有做民調的時間點，跟背後的一定思考，所以就參考用，她現在是執政者，最重要的工作就是要把國政做好，把經濟做好，把人民照顧好，國防也做好，這是現在的執政者最重要的事情。

外傳韓國瑜找張忠謀搭檔參選，蔡英文也說，民進黨是團結的，對於2020的選戰有信心，也會在適當的時間點，提出最佳的組合。

ET快訊
準備掃貨！網購搜出爆款眼霜　揭剁手族私藏CP值超高好物
男星床戲來真的：就是要摸！她崩潰求救..工作人員驚覺「床單有

關鍵字：蔡英文,韓國瑜,國家機器

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李佳芬稱「批太多公文不正常」 蘇貞昌：人民託付就是你要認真

韓國瑜稱被國家機器監控　蔡英文：我們不會做這種事

LIVE／李佳芬赴永康商圈取經　幫高雄觀光轉型

獨派大老郭寬敏有信心：蔡賴配「一定會成功」　

假日拚選舉…豪雨就取消　陳其邁酸：高雄有市長跟沒市長一樣

楊秋興想進民眾黨？　潘恒旭狂酸：自創「背骨黨」當黨主席！

軍購是為了和平　蔡英文：感謝美國依台灣關係法出售F16V戰機

朱立倫訪華府　美國官員：台美友好不等於支持民進黨

蔡英文週六台中趴趴走　韓國瑜國政顧問團正式成軍

影／國民黨整合初見曙光？　馬英九：我們永遠抱持希望

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

楊丞琳「會為愛情放棄事業?」　超霸氣回答...全場服了！

超多表情包！萌娃「厭世臉」理髮-嘟嘴+皺眉超有戲...網笑：就派欸

李佳芬稱「批太多公文不正常」 蘇貞昌：人民託付就是你要認真

韓國瑜稱被國家機器監控　蔡英文：我們不會做這種事

LIVE／李佳芬赴永康商圈取經　幫高雄觀光轉型

獨派大老郭寬敏有信心：蔡賴配「一定會成功」　

假日拚選舉…豪雨就取消　陳其邁酸：高雄有市長跟沒市長一樣

楊秋興想進民眾黨？　潘恒旭狂酸：自創「背骨黨」當黨主席！

軍購是為了和平　蔡英文：感謝美國依台灣關係法出售F16V戰機

朱立倫訪華府　美國官員：台美友好不等於支持民進黨

蔡英文週六台中趴趴走　韓國瑜國政顧問團正式成軍

影／國民黨整合初見曙光？　馬英九：我們永遠抱持希望

影／駕駛傻眼、交警拿掃把追　26頭牛闖高速「逛大街」

比月亮更古老！　巴西火山爆發噴出45億年前的鑽石

衛生習慣揭密…45%美國人2天不換內褲　至少殘留1萬隻細菌

「majiko」巡迴來到台灣！　近距離見粉絲12／22開唱

李佳芬稱「批太多公文不正常」 蘇貞昌：人民託付就是你要認真

幼兒中耳炎易聽損！醫點出「反覆發作」原因　照顧注意這2事

韓國瑜稱被國家機器監控　蔡英文：我們不會做這種事

女兒不睡覺準備開唸...她手指身後：馬麻那是誰？　正妹媽秒起雞皮：別嚇我

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！　素顏被拍正面照…網直盯左下角：乙霏好兇

Joeman暴瘦12kg「臉變尖」消風一大圈！　IG罕吐心聲：真的好累

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

政治熱門新聞

基隆市長30年前舊照出土　撞臉..

韓國瑜想找張忠謀當副手　抗英制..

館長批歐陽娜娜：丟台灣的臉

蔡英文逆轉勝韓　羅友志3點分析..

李佳芬：行政首長批太多公文不正..

王金平：「桃園三結義」沒破局！

潘孟安舊照穿真理褲　鄭文燦是桃..

結盟秒破局！王金平：祝郭柯越合..

金門陳先生身分曝！送韓國瑜高粱..

名嘴爆：郭台銘被說服等著「換瑜..

快訊／侯友宜洗臉蔡英文：我做事..

選圖偏頗？林奕華批民進黨置入公..

陳其邁：高雄有市長跟沒有一樣

快訊／韓國瑜競選總部提告黃光芹..

更多熱門

相關新聞

李佳芬稱「批太多公文不正常」 蘇貞昌：人民託付就是你要認真

高雄市長韓國瑜稱自己每天至少批10份公文，讓政壇掀起「批公文大賽」。韓國瑜夫人李佳芬16日受訪時回應，文官體制本來就是分層負責，若全部都扛在首長身上，就不需要設立分層授權的體制，「行政首長批太多的公文，是不正常的」。對此，行政院長蘇貞昌17日受訪時回應，人民要求首長有最起碼的努力。

獨派大老郭寬敏有信心：蔡賴配「一定會成功」　

陳其邁：高雄有市長跟沒有一樣

美國售F16V　蔡英文：軍購是為了和平

蔡英文台中趴趴走　韓國瑜國政顧問團成軍

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

妻買火龍果…問怎麼賣？真相笑炸

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」鄰居聞屍臭破門

女友出國念書提分手　男曝結局網淚崩

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

今年新iPhone傳9/10發表、9/20開賣

隋「性」男泡麵加料迷昏網友　性侵判刑

台中女大生遭輾斃！貨車轉死亡彎道奪命

嬤被魔神仔牽走　山林迷失10小時

基隆市長30年前舊照出土　撞臉三浦春馬

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑產業鏈

更多

最夯影音

更多

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面