王家俊／張忠謀會當韓國瑜的浮木？





▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者張榮恩攝）

●王家俊／花蓮人，流浪到台北。2000年進入新聞界，不那麼政治的政治記者，奶爸，業餘攝影及電影愛好者，勞工。嗜黑色幽默。我用喜劇看待政治，悲劇看待自己。

總統大選主帥夠強，漂亮的副手從來就不是必備條件。民進黨蔡英文或許不仰賴與初選對手賴清德組「蔡賴配」取勝，鴻海董事長郭台銘也未必認為找立法院前院長王金平搭檔「郭王配」能加分。台積電創辦人張忠謀會同意當國民黨總統參選人韓國瑜的浮木嗎？

韓陣營積極布局並已鎖定財經副手人選，打算找張忠謀與韓搭檔「韓張配」。因張忠謀與郭台銘同為國際級企業家，且張忠謀與蔡英文陣營有一定互動，此舉被視為抗英制郭「王牌」。若張忠謀沒意願出任韓副手，則國政顧問團總召、前閣揆張善政出線機率極高。

▲韓國瑜。（圖／記者李忠憲攝）

直言之，韓國瑜上月中初選勝出後，選情並不樂觀。他往來五日高雄市政以及假日造勢，疲於奔命。加上黑韓產業鏈暢銷，月內就鬧出陳宏昌與楊秋興辱韓遭開除黨籍、市長責任制、麻將風波、批公文事件等。韓陣營幾乎被淹沒在負面新聞裡，國民黨甚至掀「換瑜」呼聲。

外界都忘記了，韓國瑜很快就開出三大副手「條件」，包括要有國際觀，對經貿要有一定的概念，以及會高度授權，其中第三項是禮賢的釣餌。只不過，韓國瑜的副手人選，一直只聞樓梯響，不聞人下來。韓若仍有去年「九合一」選舉掀起韓流的聲勢就罷了。如今呢？

韓國瑜必須要藉由財經副手做他的補血劑，代表韓國瑜一定程度，政治貧血。且韓去年高雄市長選舉提出「東西賣得出去、人進得來、高雄發大財」響亮口號，卻遭對手陳其邁攻擊「空洞」、「跳針」，害怕辯論政策，因此韓才更需要張忠謀這劑「強心針」做強大後援。

▲2018高雄市長辯論會，陳其邁與韓國瑜 。（圖／三立提供）

透析韓國瑜的邏輯，他並未以國民黨建置派的「儲君」、在初選中居第三名落敗的前主席朱立倫作為副手首選。據了解，韓初選當天請益朱，並沒有在閉門會談中提到任何副手搭檔議題，或競選總部主委邀約。朱立倫當然五味雜陳，日前訪美，也可能思索就此走自己路。

回到韓的首選，張忠謀與郭台銘同為企業家，具備財經專業與國際視野等，「韓張配」如果成局，絕對是一手好棋。但張忠謀會咬餌嗎？

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

正如「郭柯王」結盟的複雜性，即便2020第三勢力是最接近搶灘的一次，郭、柯還需要互推，想這麼久？顯見藍、綠不容易一舉擊垮，郭、柯都未必有把握當選。同理可證，韓國瑜如果必然當選，如2016年的蔡英文，張忠謀或許和陳建仁一樣，很快可以思考，要不要老驥伏櫪，以年近九旬的高齡為國貢獻。

另一個層次的問題是，張忠謀與藍綠白「A咖」的政治距離。張忠謀在2006年陳水扁、2018年蔡英文任內兩度擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表，張忠謀夫人張淑芬則是郭台銘的表姊。張忠謀夫妻僅與國民黨主席吳敦義有一定交情。吳敦義會幫韓國瑜這個忙？張忠謀會咬餌嗎？答案呼之欲出。

浮木之所以為浮木。有時候，是水滲進了船艙，該不該投向大海，奮力游到岸上？而眼中的那塊木頭，未必會飄向自己。

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