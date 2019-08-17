假日拚選舉…豪雨就取消　陳其邁酸：高雄有市長跟沒市長一樣

▲陳其邁到高雄出席活動，透露自己一早就打給甲仙里長了解災情。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前稱自己每天至少批10份公文，意外讓政壇掀起一波「批公文大賽」，行政院副院長陳其邁也跟進，在IG上PO出自己批公文的照片，他受訪時表示，行政院長蘇貞昌批的公文「比一個人還高」，而這些公文都會先經過他，所以自己工作真的是很操，「有時候做得跟狗一樣！」。

陳其邁17日到高雄長庚醫院出席活動，被問到最近熱門的「批公文」議題，陳其邁表示，蘇院長的公文「比一個人還高」，而要經過院長的公文會先經過他，所以他的日常，常常是透早七早八早就出門，幾乎都超時工作，「在行政院的工作很操，而且有時候做得跟狗一樣，有時真的回到家裡就躺著，這也沒辦法，很辛苦的工作，不過要感謝大家給我們機會為民服務」。

▲韓國瑜競選總部稱，若因豪雨達到應變中心一級開設，就取消競選行程。（圖／記者賴君欣攝）

另外，由於高雄近來連日豪雨，陳其邁透露，自己一早就打電話給甲仙的里長，了解當地雨勢狀況。對於韓國瑜競選總部稱「如果高雄因豪雨，應變中心達到一級開設，競選行程即取消」，陳其邁不以為然表示，市民最關心的，是在需要市長時能不能找到人，畢竟很多重要的決策，還是必須經由市長決定。「市民有需要時，市長一定要在，這是天經地義的事」，陳其邁批評，「否則有市長跟沒市長都一樣」。

高雄市政府則在17日中午12點宣布，由於午後天氣逐漸趨於緩和，災害應變中心調整為三級開設，並由副市長李四川坐鎮掌握災情。

▲陳其邁也PO出自己批公文的照片。（圖／翻攝自陳其邁IG）