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韓國瑜稱「1天至少批10份公文」　柯文哲：重點是到底有沒有看

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▲▼台北市市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林銘翰／台北報導

針對高雄市長韓國瑜自稱每天至少批10份公文，台北市長柯文哲16日表示，批公文有很多種，印章蓋下去只要0.2秒，10個蓋完2秒就結束了，重點不是蓋幾個公文，而是什麼樣的公文，以及到底有沒有看。

韓國瑜被名嘴爆「上任後沒在批公文的，都是李四川（副市長）在批」，對此他15日受訪時解釋，「我每天都在批公文，每天最少平均要批十件公文以上」，甚至怒喊「台灣那個政論市場的真的是不可思議，我是覺得我要強烈抗議」。

柯文哲說，批公文有很多種，印章蓋下去只要0.2秒，10個蓋完2秒就結束了，重點不是蓋幾個公文，而是什麼樣的公文，以及到底有沒有看。他認為這不重要，結果決定論，還是要給人家一個時間去證明結果。

此外，行政院長蘇貞昌16日上午也說，「我批的公文，常常要分好幾次抱進來，堆起來比一個人高，我的工作不是只有批公文，一天清晨五點多開始，經常七點多出門，弄到很晚才回家，作為人民託付責任的公務員，我覺得我有這個機會很幸運，所以我很珍惜」。

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關鍵字：韓國瑜,柯文哲,2020總統大選

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