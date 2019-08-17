蔡英文週六台中趴趴走　韓國瑜國政顧問團正式成軍





▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020大選高雄市長韓國瑜挑戰總統蔡英文連任之路，周末兩人行程滿檔。蔡英文17日南下台中趴趴走，韓國瑜國政顧問團正式成軍，他將北上召開記者會，預計會公布各組名單。

▲蔡英文上午參訪台中市般若科技公司。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

蔡英文南下台中，上午10時參訪「般若科技公司」，11時5分參拜「福壽宮」，下午3時40分出席「國際同濟會台灣總會第45屆全國年會開幕典禮暨第43屆全國十大傑出農業專家表揚活動」。

蔡英文17日上午在經濟部長沈榮津等人陪同下參訪般若科技公司。她受訪時表示，非常感謝美國行政和國會部門依據台灣關係法，同意出售66架F16V戰機。至於會不會因此刺激到大陸，她強調，軍購是為了國防需求，是為了台海的和平跟區域穩定。

韓國瑜的競選團隊除了在南北各成立競選辦公室外，韓國瑜17日國政顧問團正式成軍，下午5點在市長官邸表演廳，與前行政院長張善政、李鴻源一同召開記者會，預計會公布各小組名單。

張善政日前已宣布擔任國政顧問團的召集人，前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源則是副總召。根據媒體報導，目前確定人選包括，財經組國民黨立委曾銘宗、台經院前院長林建甫、台大國發所副教授杜震華。

兩岸政策方面，由淡江兩岸研究中心主任張五岳、國民黨智庫副執行長的林祖嘉兩人負責。張五岳深受藍綠雙方青睞，曾擔任台北市長柯文哲及前總統馬英九的重要幕僚。林祖嘉有兩岸國際方面的經驗，曾任國家發展委員會主任委員、行政院陸委會副主委、台港經濟文化合作策進會董事長。

▲張善政16日代表韓國瑜參訪 「2019台北國際航太暨國防工業展」。（圖／記者葉南州攝）