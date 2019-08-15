男嬰染敗血症四肢發黑壞死　23歲媽心碎目睹他左腳「自行脫落」

▲男嬰因為喉嚨感染，竟然演變成嚴重敗血症。（圖／翻攝自Facebook／Abbie Wardle）

記者李振慧／綜合報導

英國一名11個月大男嬰因為喉嚨感染意外引發敗血症，四肢還因為組織壞死發黑導致截肢。母親悲傷表示，兒子四肢發黑病情變得愈來愈嚴重，某天護士幫忙換尿布時，對方的左小腳竟然「自行截肢」，在她的眼前掉了下來。

居住在克里索普斯市(Cleethorpes)的23歲媽媽沃德爾(Abigail Wardle)表示，兒子奧利佛(Oliver Aisthorpe)今年3月突然身體出現異狀，「他看起來脫水了，氣色不太好」，醫生第一時間認為對方沒有大礙便又回家，然而幾天後卻病得愈來愈重，最後因為失去意識被送至急診室。

沃德爾當時注意到奧利佛的腳變成紫色，還以為對方只是覺得冷，便幫忙穿上襪子。奧利佛最後被確診罹患敗血症，是由之前未偵測到的喉嚨感染發展而成，然而發現時已演變成手腳組織壞死的嚴重情況，醫生只好做出截肢的決定。

沃德爾也對醫生的決定表示支持，因為她親眼見到兒子左腳自行脫落的可怕情況，「或許一個母親這樣說很奇怪，但我迫切希望他的手腳能盡快截肢，因為發生了任何母親都不應該看到的可怕情況，那件事情對我造成了心裡創傷」，幸好奧利佛經歷手術後已逐漸恢復健康與笑容，之後將會嘗試裝上義肢，希望透過對方的故事能讓家長對於孩童狀況擁有更多警覺。