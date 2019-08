白人警察堅信白灰色鳥屎是古柯鹼　非裔四分衛被冤枉上銬

▲美式足球四分衛沃特斯(Shai Werts)被警方以吸食古柯鹼為由逮捕。(圖/美聯社)

美國喬治亞州的21歲非裔美式足球四分衛沃特斯(Shai Werts)7月底因開車超速被警察攔停。警方盤查時看到他駕駛車輛的引擎蓋上有不明的白色斑塊,不聽解釋便直接認定他吸食古柯鹼,然後上銬逮捕;經更嚴密的證物分析後,證明那斑塊是100%純鳥屎,才將沃特斯無罪釋放。

據《薩凡納晨報》報導,沃特斯透露,「這很困難。我熬夜,我知道真相最終會出來,只是不知道需要多長時間,這絕對是難以應付的。」自從被捕後,各地頭條新聞都有他的身影,但始終無法為自己辯護,「這比任何事都更讓人沮喪,因為我知道我除了開太快之外沒有做錯任何事。」

沃特斯7月31日夜間駕車時被員警以超速為由攔檢,沒想到白人警察看到引擎蓋上有白灰色斑塊,便開始質問這是什麼。沃特斯多次向員警發誓「這絕對是鳥屎」,卻仍受質疑。

